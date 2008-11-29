Как приготовить настойку аконита в домашних условиях

Аконит джунгарский или борец - ядовитое растение семейства лютиковых, распространен в умеренном поясе Евразии, в особенности в Сибири.

Аконит джунгарский считается королем ядов, но при этом он же является венцом тибетской медицины благодаря своим непревзойденным лечебным свойствам.

Такие свойства объясняются наличием в химическом составе аконита сильнейшего алкалоида - аконитина.

Даже маленькая доза этого яда способна убить животное, поэтому отнестись к приему аконита нужно со всей серьезностью.

Но несмотря на такие серьезные предосторожности, классическая 10-процентная настойка аконита в моей практике случаев передозировки не имела. Главное- придерживаться определенной схемы приема, которая заключается в следующем- в первый день принимается по 1 капле 3 раза в день до еды, на второй день 2 капли 3 раза в день, и так до 20 капель за 1 прием, затем начинаем снижение до 1 капли по той же схеме. Перерыв 20 дней и повторить курс еще дважды.

Купить настойку аконита можно, перейдя по этой ссылке https://fitolekar.ru/shop/nastoyki/akonit-nast

Настойка аконита применяется при всех формах и степенях онкологических заболеваний в качестве сильного антиметастатического и иммуномодулирующего средства. Разумеется, чем более ранние стадии заболевания, тем больше шансов максимально губительно воздействовать на опухоль. Но даже на последних стадиях рака с помощью настойки удается обойтись без наркотических анальгетиков и продлить себе жизнь.

Настойку аконита можно изготовить и самостоятельно, для этого понадобится 50 грамм корня аконита джунгарского и бутылка 40-градусного медицинского спирта. Настаивать месяц в темном месте.

Если вы решили изготовить настойку самостоятельно, убедитесь в качестве исходного сырья. Для этого потрите кончик языка корнем аконита несколько секунд. Язык должен практически сразу онеметь - это действие аконитина. Значит настойка будет эффективной.

Применяется она не только при зловещей онкологии, но и при доброкачественных опухолях, мужских половых расстройствах, подагре и других суставных заболеваниях, деформирующем остеоартрозе, иммунодефицитах, можно и нужно использовать настойку наружно - в качестве растирок и компрессов. Внутреннее применение такой способ не исключает.

Удачи и здоровья вам! А посмотреть больше качественных и действенных фитопрепратов можно по этой ссылке https://fitolekar.ru