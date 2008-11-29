Насколько важна дезинфекция в животноводстве

Существует мнение - дезинфекция и стерилизация помещений для разведения животных не нужна. Оно основывается на опыте прошлых поколений, вполне справляющихся с задачами по уничтожению потенциальных угроз для животных с помощью старых методов.

Мнение является ошибочным. Статистика - вещь неумолимая, и отчетливо показывает положительную динамику смертности домашнего скота и птицы. Положительную в том смысле, что сейчас, с появлением современного оборудования для дезинфекции и стерилизации, смертность стала значительно ниже. Количество заболеваний пошло на убыль, производительность крупных ферм и птицефабрик на порядок выше, чем во времена ручной очистки помещений. Сейчас легко выбрать подходящее под конкретные задачи оборудование для дезинфекции и стерилизации в БИОВЕТ и очистители для него.

Методы обработки: тогда и сейчас

Качество питьевой воды

Главный фактор, влияющий на здоровье животных - качество воды.

Раньше фермеры либо не уделяли внимания качеству воды, либо использовали народные методы очистки. Пускали рыбок в поилки, производили очистку марганцовкой и еще кучей разных способов. Такие методы отнимали довольно много времени и сил и показывали низкую эффективность, очень часто нанося лишь вред животным.

Сейчас эту же задачу легко можно решить, установив облучатель для воды. Этот прибор может быстро производить очистку большого количества воды. Животные будут обеспечены полностью обеззараженной водой в нужном объеме.

Стерилизация помещений

Вредоносные бактерии в непосредственном месте содержания животных могут оказать решающее влияние на здоровье разводимых животных.

Народные методы дезинфекции помещений разной степени сомнительности использовали фермеры в прошлом. Обработка помещения нашатырным спиртом, перекисью водорода или уксусом. Поваренная соль, хлор, пары йода, окуривание помещения - этот список можно продолжать бесконечно.Их объединяет очень спорная эффективность и большая трудоемкость.

В современном фермерстве нормой является использование ультрафиолетовых излучателей, которые гарантированно избавят помещение от вредоносных бактерий, и снизят риск заболевания животных.

Обеззараживание ветеринарных инструментов

Бывают ситуации, когда для спасения жизни животному требуется хирургическое вмешательство ветеринара. В таком случае решающую роль играет не только профессионализм врача, но также важна стерильность инструмента, с помощью которого проводится операция.

Раньше методы стерилизации сводились к обработке спиртом или огнем. Если вмешательство и проходило удачно, то процент животных, погибших в результате заражения был очень велик.

Сейчас для целей стерилизации инструмента существует множество разнообразного оборудования, позволяющего произвести эффективную антибактериальную обработку. К такому оборудованию относятся воздушные, паровые, ультрафиолетовые стерилизаторы.

Заключение

Настоятельно рекомендуем фермерам, не использующим современные средства для стерилизации помещений - рассмотреть возможности приобретения специального оборудования на сайте biovet.ua. Сейчас оно стоит недорого и окупится довольно быстро. Все современные хозяйства и те, кто занимаются разведением в промышленных объемах, давно оценили эффективность современного оборудования для очистки и стерилизации помещений.