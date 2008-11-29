ЖК «Благород»: элегантный и перспективный комплекс под Киевом

В Киево-Святошинском районе в 6 км езды от города строится современный ЖК “Благород” с изысканной архитектурой, что ассоциируется с французским кварталом. Это большой жилой массив, где каждый найдет для себя развлечения, возможности для развития, обучения и приятного времяпровождения. Здесь есть не только внешняя инфраструктура поселка, но и внутренняя инфраструктура квартала. Это упрощает повседневную жизнь каждого жителя.

Застройщики все больше внимания уделяют пригороду. Строительство новых жилых комплексов в Киеве превышает все нормы и жильцы новостроек и не могут насладиться природным окружением или уютным двориком, так как вид из окон выходит на другие небоскребы.

Жилой квартал “Благород” строится в обилии зелени. Рядом есть лес, озеро и парковые зоны, где можно прогуливаться с родными, бегать и устраивать пикники.

Цены и планировки апартаментов

На территории 50 гектаров расположится 25 десятиэтажных домов. Покупку квартиры можно осуществить в любом из корпусов в момент строительства или после его завершения. В период стройки цены на жилье ниже, поэтому если хотите сэкономить, приобретайте апартаменты по стартовой цене от застройщика.

В продаже есть одноуровневые и двухуровневые апартаменты. Можно выбирать однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Онлайн-конструктор жилья на сайте подбирает идеальный вариант для покупателей по нескольким параметрам: корпус, сроки сдачи, этаж, количество комнат, площадь и прочее. За считанные минуты вы получаете подходящую квартиру по вашему бюджету и пожеланиям.

Особенности корпусов и апартаментов в ЖК “Благород”:

Эргономичные европейские планировки, где найдется отдельный уголок для каждого члена семьи, даже в просторной однокомнатной квартире;

Качественное двухкамерное остекление. Большие панорамные окна не только делают привлекательным внешний вид комплекса, но и дарят много света в помещении, увеличивая пространство;

Во всех домах установлено индивидуальное отопление, а также все коммуникации;

На каждом этаже оборудуют современные колясочные, что особенно актуально и удобно для молодых родителей;

Удобные подъезды, современные лифты и качественный ремонт в подъезде каждого дома обеспечат особый комфорт.

Локация - Крюковщина: преимущества

Крюковщина не имеет ничего общего со стандартными ассоциациями с пригородом. Здесь есть все, что необходимо современному человеку: развитая инфраструктура, облагороженная территория, парки и много других красивых локаций. Если вы хотите купить себе уютную квартиру по доступной цене, но не ущемлять себя в удовольствии наслаждаться природными красотами, рекомендуем рассмотреть предложения ЖК “Благород”.