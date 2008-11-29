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ЖК «Благород»: элегантный и перспективный комплекс под Киевом
В Киево-Святошинском районе в 6 км езды от города строится современный ЖК “Благород” с изысканной архитектурой, что ассоциируется с французским кварталом. Это большой жилой массив, где каждый найдет для себя развлечения, возможности для развития, обучения и приятного времяпровождения. Здесь есть не только внешняя инфраструктура поселка, но и внутренняя инфраструктура квартала. Это упрощает повседневную жизнь каждого жителя.
Застройщики все больше внимания уделяют пригороду. Строительство новых жилых комплексов в Киеве превышает все нормы и жильцы новостроек и не могут насладиться природным окружением или уютным двориком, так как вид из окон выходит на другие небоскребы.
Жилой квартал “Благород” строится в обилии зелени. Рядом есть лес, озеро и парковые зоны, где можно прогуливаться с родными, бегать и устраивать пикники.
Цены и планировки апартаментов
На территории 50 гектаров расположится 25 десятиэтажных домов. Покупку квартиры можно осуществить в любом из корпусов в момент строительства или после его завершения. В период стройки цены на жилье ниже, поэтому если хотите сэкономить, приобретайте апартаменты по стартовой цене от застройщика.
В продаже есть одноуровневые и двухуровневые апартаменты. Можно выбирать однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Онлайн-конструктор жилья на сайте подбирает идеальный вариант для покупателей по нескольким параметрам: корпус, сроки сдачи, этаж, количество комнат, площадь и прочее. За считанные минуты вы получаете подходящую квартиру по вашему бюджету и пожеланиям.
Особенности корпусов и апартаментов в ЖК “Благород”:
Локация - Крюковщина: преимущества
Крюковщина не имеет ничего общего со стандартными ассоциациями с пригородом. Здесь есть все, что необходимо современному человеку: развитая инфраструктура, облагороженная территория, парки и много других красивых локаций. Если вы хотите купить себе уютную квартиру по доступной цене, но не ущемлять себя в удовольствии наслаждаться природными красотами, рекомендуем рассмотреть предложения ЖК “Благород”.
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