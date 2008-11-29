Иммунизация и профилактические прививки против столбняка

Во многих странах избавились от болезней благодаря всеобщей вакцинации. Все инфекции нельзя победит и профилактическая вакцинация способствует поддержанию иммунитета к таким опасным заболеваниям, как столбняк.

Чем опасен столбняк

Острое инфекционное заболевание столбняк протекает в острой форме. Поражает нервную систему, вызывает мышечные судороги и часто заканчивается летально. Возбудитель - Clostridium tetani, находится в почве, попадая туда с продуктами жизнедеятельности животных. При попадании грязи и частиц грунта на поврежденную кожу, в отрытые раны, порезы, ссадины происходит заражение столбняком. Антисептики не в силах справиться с возбудителем, а инкубационный период может длиться до двух недель. Проявляется заболевание судорогами, сковывающими все мышцы и человек, не имея возможности дышать, умирает.

Симптомы заболевания

Выделяют такие формы столбняка:

молниеносная;

острая;

подострая;

хроническая.

Первые симптомы - это слабость, раздражительность, головная боль, в месте заражения возникают тянущие боли. Постепенно судороги сводят все группы мышц и если срочно не начать лечение в стационаре, то возможно наступление смерти.

Вакцина в помощь

Столбняк практически не поддается лечению, единственный способ уберечь человека от заражения - это вакцинация. Существует календарь прививок, в соответствии с ним первую противостолбнячную вакцинацию проводят в трехмесячном возрасте ребенка. Далее в плановом порядке через тридцать дней, в полгода. До семнадцати лет человек получает полный курс вакцин, состоящих из комплекса компонентов от коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом хорошо написано на сайте semdoc.dp.ua где размещена схема вакцинации прививка от столбняка Днепр и дополнительная информация про АКДС. После шестнадцати, семнадцати лет прививку от столбняка нужно делать через десять лет. Это время сохраняется иммунитет к возбудителю заболевания.

Для взрослых людей содержание анатоксина уменьшают

Долго ограничением для вакцинации был возраст 66 лет, но сейчас это ограничение снято из-за увеличения длительности жизни. Для плановых прививок взрослым применяют вакцины с меньшим содержанием анатоксина. Возможно использование двух компонентного препарата от дифтерии и столбняка - АДС-М (по 10 единиц каждого компонента). Детям вводят двух и трех компонентные вакцины АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк). Дополнительную информацию ищите на semdoc.dp.ua.

Экстренные случаи

При травмах с повреждением кожного покрова и слизистых оболочек, химических, термических ожогах, обморожениях, проникающих ранах, укусах животных проводят экстренную профилактику столбняка. Заключается в хирургической обработке раны и введении вакцины АС. Экстренную профилактику лучше проводить немедленно, но возможно и до двадцатого дня после получения травмы.

Переносимость вакцины от столбняка

Как правило, прививка переносится хорошо, с наименьшим количеством реакций и осложнений. Но возможно повышение температуры тела, покраснение или болезненные ощущения в месте укола, уплотнение, аллергические реакции. Чтобы избежать возникновения побочных эффектов после прививки нужно обязательно проконсультироваться с врачом накануне, после проведения вакцинации не посещать два, три дня людные места, избегать контакта с больными. Избежать ложных аллергических реакций можно не употребляя новые продукты или продукты с повышенным аллергическим индексом, новую косметику, средства гигиены тоже отложите.