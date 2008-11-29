Держдеп США розкритикував Україну

Влада України не вжила адекватних заходів для притягнення до відповідальності чиновників, які вчинили корупційні злочини.

Про це йдеться в доповіді про дотримання прав людини в світі за 2018 р., опублікованій Держдепартаментом США. Це підтримує існуючу в країні атмосферу безкарності, вважають автори доповіді.

"Правозахисні організації та ООН відзначили значні недоліки в розслідуванні передбачуваних порушень прав людини силами безпеки країни", — зазначає Держдеп США.

Крім того, винні у розстрілі Евромайдана в 2014 р. в Києві досі не притягнуті до відповідальності, вказують автори доповіді.

Нагадаємо, раніше управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало доповідь, в якій говориться, що напади на представників громадянського суспільства в Україні створили атмосферу залякування.