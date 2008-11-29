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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Держдеп США розкритикував Україну
Влада України не вжила адекватних заходів для притягнення до відповідальності чиновників, які вчинили корупційні злочини.
Про це йдеться в доповіді про дотримання прав людини в світі за 2018 р., опублікованій Держдепартаментом США. Це підтримує існуючу в країні атмосферу безкарності, вважають автори доповіді.
"Правозахисні організації та ООН відзначили значні недоліки в розслідуванні передбачуваних порушень прав людини силами безпеки країни", — зазначає Держдеп США.
Крім того, винні у розстрілі Евромайдана в 2014 р. в Києві досі не притягнуті до відповідальності, вказують автори доповіді.
Нагадаємо, раніше управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало доповідь, в якій говориться, що напади на представників громадянського суспільства в Україні створили атмосферу залякування.
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