Киянам хочуть на 20% підняти тариф за опалення

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує з 1 травня 2019 р. підвищити плату за опалення та гаряче водопостачання для жителів столиці більш ніж на 20%. Відповідний проект тарифів опублікований на сайті компанії.

Зокрема, Київтеплоенерго пропонує підвищити тариф на централізоване опалення для мешканців будинків з лічильниками на 21,1%, до 2003,81 грн./Гкал (з ПДВ), порівняно з нинішніми 1654,41 грн./Гкал.

Для будинків без лічильників тариф повинен зрости на 25,6%, до 48,36 грн./кв. м замість нинішніх 38,5 грн./кв. м. Новий тариф на гаряче водопостачання для населення при наявності рушникосушки збільшиться на 19,6%, до 117,17 грн./ куб. м.

При відсутності рушникосушки підвищення складе 20%, до 108,53 грн./куб. м. При цьому гаряче водопостачання для бюджетних організацій пропонується підвищити на 21,4%, до 119,64 грн./куб. м, для релігійних організацій - на 19%, до 106,19 грн./ куб. м. Для всіх інших споживачів пропонується підняти плату на 23%.

Нагадаємо, раніше КП "Київтеплоенерго" з 1 січня підняло тарифи на виробництво теплової енергії на ТЕЦ на 32% для населення, до 1038 грн./Гкал, і в 2,7 рази для релігійних організацій — до 1302 грн./Гкал.