Особливості вступу в польські технікуми і вузи

Мріючи про добру освіту, абітурієнти разом з батьками повинні продумувати всі варіанти, куди можна було б вступити. Справа в тому, що на сьогоднішній день не тільки вітчизняні, а й закордонні школи, технікуми та університети пропонують українцям якісну освіту. Велика перевага навчання в Польщі полягає в тому, що середню освіту тут можна отримати абсолютно безкоштовно! Тому якщо вас цікавить вступ до технікумів Польщі після 9 класу, - заходьте на сайт proekt-obk.com і беріть звідси всю необхідну інформацію. У статті ми зупинимося не тільки на навчанні в Польщі в коледжах, а й на питанні вступу до університету.

Чому так багато молоді обирають навчання у ВНЗ Польщі? Це престижно і перспективно, адже після закінчення польських університетів випускники отримують європейські дипломи. Завдяки цим дипломам вони можуть влаштуватися на роботу в будь-яку з країн ЄС, а також можуть знайти престижну роботу на батьківщині. Якщо вас цікавлять польські університети, - з будь-яких питань ви можете звертатися до співробітників цього проекту. Тепер перейдемо до особливостей вступу до технікумів, коледжів та університетів за кордоном.

Вступ до технікумів та ліцеїв

Якщо є бажання і можливість вчитися за кордоном, то можна починати ще з середньої освіти. Можна вступити до одного з технікумів Польщі після 9 класу, можна вибрати і хороший ліцей. Вибравши навчання в Польщі в загальноосвітньому ліцеї, потрібно буде вчитися 3 роки, в технікумі - 4 роки. В основному, після закінчення цих навчальних закладів молодь продовжує своє навчання у ВНЗ Польщі. Вступних іспитів здавати не потрібно. Навчання в більшості технікумів і ліцеїв - безкоштовне. Але є і ряд нюансів. Один з них - в учня повинен бути опікун на території країни. Або хоча б один з батьків повинен постійно проживати на території Польщі.

Учнів з інших країн поселяють в бурсах (іншими словами, гуртожитках). При бурсах працюють їдальні, де можна смачно і недорого харчуватися. Вступивши в технікум Польщі після 9 класу, і відучившись там 4 роки, випускник отримує атестат, який дозволить йому вступити до польського університету.

Вступ до університетів

Якщо ви хочете успішно вступити в ВНЗ в Польщі, - максимум корисної інформації ви зможете знайти на сайті proekt-obk.com. Тут є інформація про вступ, про всі університети і ціни. Якщо в державних університетах ціна навчання становить близько 2-х тис. Євро, то в приватних - близько 1 тис. Євро в рік. У медичних університетах Польщі ціни на навчання можуть бути вище, але і зарплата лікарів в цій країні також набагато вища за середню.

Як вибрати найпрестижніший університет? Подивіться на рейтинг університетів, який складається щорічно. Ви можете вибрати вступ до Варшавського університету, навчання в Ягеллонському університеті або в іншому престижному закладі країни. Дуже важливо визначитися зі спеціальністю; подивитися і проаналізувати, які професії будуть найбільш затребувані не зараз, а через 5-10 років. Для вступу знадобиться сертифікат про знання польської мови, а якщо ви хочете вибрати англомовну програму навчання - то англійської мови.