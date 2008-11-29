Доставка с Alibaba в Украину

Потребители в Украине давно открыли для себя Китай как неиссякаемый источник самых разных товаров, без которых быт наш не был бы так удобно устроен. Популярность китайских товаров в нашей стране необычайно высока. И если на заре коммерческих отношений с Китаем их товары все же были не лучшего качества и их востребованность на рынке Украины объяснялась в основном их дешевизной, то сегодня китайцы успешно справились с этой проблемой и теперь поставляют миру достаточно качественные и конкурентоспособные товары.

С активным внедрением в процесс торговли новых IT-технологий китайцы предложили довольно удобную форму распространения своего товара — через интернет на специальных гигантских коммерческих площадках. На этих теперь уже всемирно известных торговых сайтах представлена масса разнообразных изделий, которые можно купить оптом и в розницу как юридическим лицам, так и физическим. Украинские предприниматели очень активно делают закупки на этих сайтах, заказывая крупно- или мелкооптовые партии товаров, которое весьма успешно идут в реализацию.

Экспорт китайской продукции увеличивается с каждым годом и чтобы доставить такой большой объем грузов, необходимо иметь хорошо налаженную систему транспортировки грузов в страну проживания заказчика, в том числе и в Украину. Одним из наиболее востребованных и пользующихся высокой активностью покупателей сайтов является Алибаба. Эта площадка предназначена для международной торговли и функционирует для обслуживания бизнесменов, заказывающих оптовые партии товаров для продажи потребителям.

Если для основной массы пользователей больше привычен сайт Алиэкспресс, который работает для потребителей и где можно купить буквально все в розницу или мелким оптом, то о торговой электронной площадке Алибаба известно только узкому кругу бизнесменов, которые с его помощью делают оптовые покупки. И хотя этот ресурс не имеет такой бешеной популярности у интернет-пользователей, он тем не менее обслуживает довольно большой сегмент на потребительском рынке, развивая коммерческие отношения бизнесменов-продавцов и конечных потребителей.

По большому счету Алибаба не находится в статусе обычного интернет магазина, где может отовариваться любой желающий. Это скорее огромная торговая площадка, на которой китайские поставщики и производители предлагают большие оптовые партии продукции для нужд крупных международных коммерческих игроков. Зачастую здесь выставляют только образцы товаров, которые только еще будет произведены в случае заключения договора на поставку крупных заказов. Учитывая масштабы поставок, очень важно, чтобы доставка с Alibaba в уУкраину была организована четко и профессионально.

А поскольку сам сайт несет ответственность только за транспортировку заказа от производителя до склада перевозчика, то без услуг грамотной логистической фирмы для доставки купленного товара заказчику никак не обойтись. Если вам удалось заказать через Алибаба солидную партию товаров, для доставки потребуется надежная транспортно-логистическая организация, которой вы сможете доверить перевозку из Китая своей покупки. Одна из наиболее известных и популярных на рынке транспортных услуг является компания AsiaTrans, которая зарекомендовала себя за долгие годы работы в Китае с наилучшей стороны и сможет организовать доставку ваших товаров любым из выбранных способов доставки. Сделать заказ можно на сайте https://asiatrans.com.ua/page/alibaba.

Чтобы процесс доставки прошел легко и беспрепятственно, необходимо при заключении договора включить в него все условия сделки. И именно этим отличается сайт Алибаба от своих собратьев, что покупатель согласно условиям договора получает право присутствовать на заводе-изготовителе при производстве своего заказа, контролировать качество товара и складские условия, в которых он будет храниться до переправки на склад перевозчика.