Людина може передавати ДНК предметів, до яких ніколи не торкався

В експериментах по рукостисканню люди, які ніколи не брали ніж, ставали основним джерелом ДНК на рукоятці приблизно в 7% випадків, повідомила судово-медичний експерт Синтія Кейл.

ДНК була передана, коли партнер по рукостисканню взявся за ніж.

В окремому дослідженні, останній чоловік, який доторкнувся до об'єкта, такого як громадський глечик, часто не був основним джерелом переданої ДНК, - повідомила Лінн Різор - судовий антрополог, який виконував роботу в Університеті Індіанаполіса.

Отримані дані свідчать про те, що навіть короткий контакт з іншою людиною або об'єктом може поширити його ДНК всюди, що може ускладнити розслідування на місці злочину. За словами Різор і Кейл, результати не означають, що докази ДНК ненадійні, але слідчі повинні враховувати ці випадкові передачі.

В реальних ситуаціях, мабуть, рідко можна знайти ДНК людей у місцях, де вони ніколи не були, чи на об'єктах, з якими вони ніколи не працювали, каже судово-медичний генетик Мехтильд Принц з Колегії кримінального правосуддя Джона Джея в Нью-Йорку. За її словами, залишена ДНК зазвичай нестабільна і з часом руйнується. "Ми не можемо скидати з рахунків [ідею], - каже вона, - але ми не повинні використовувати її, щоб відмовлятися від доказів у кожному окремому випадку".

Раніше Кейл з Х'юстонського центру судово-медичної експертизи виявила, що рукостискання протягом двох хвилин може передавати ДНК однієї людини об'єкту за допомогою руки іншої людини. Але багато критиків говорили, що дві хвилини-це занадто довгий час для рукостискання. У нових експериментах Кейл скоротила час рукостискання до 10 секунд. За її словами, навіть коротший контакт може також передавати ДНК.

В експерименті Різор четверо студентів Університету Індіанаполіса сиділи за столом і наливали напої із загального глечика. Інші студенти, які спостерігають за експериментом, могли вільно виходити з кімнати, розмовляти і рухатися, щоб змоделювати ситуацію в ресторані. Коли кожен учасник за столом тримав глечик і пластикову чашку, дослідники брали зразки ДНК з їх рук, ручки глечика, чашки.

ДНК студентів за столом була на ручці глечика і на чашках один одного, хоча добровольці брали тільки свою чашку і глечик. Більше того, виявилася і ДНК інших студентів в кімнаті, але ніхто зі спостерігачів стикався з учасниками за столом руками, через глечик або чашки. ДНК спостерігачів, можливо, поширилася на чашки і глечик через крихітні крапельки, коли спостерігачі розмовляли, кашляли або чхали.

Дивлячись на кількість ДНК, залишене на об'єктах, дослідники не могли визначити, хто доторкався до глечика останнім, і не могли точно визначити, як довго людина мала контакт з глечиком або чашки. Результати показують, що ДНК може легко передаватися в соціальних умовах непередбачуваним чином, - сказала Різор.

Деякі з цих результатів можна пояснити тим, що люди втрачають ДНК з різною швидкістю, - говорить Принц. Але до цих пір неясно, як часто цей тип переданої ДНК може спотворювати розслідування на місці злочину, вона каже: «Ми все ще намагаємося зрозуміти, наскільки це реалістично».