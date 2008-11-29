Другу людину вилікували від ВІЛ за допомогою трансплантації кісткового мозку

Міжнародна команда вчених на чолі з британськими вирусологами з Університетського коледжу Лондона пересадила «лондонському пацієнту» трансплантат від донора, у якого є стійкі до ВІЛ-інфекції клітини, пише журнал Science. Це другий випадок успішної трансплантації, завдяки якій людина з ВІЛ йде на поправку. Перший подібний випадок стався з "Берлінським пацієнтом", Тімоті Рей Брауном, в 2007 році.

ВІЛ-вірус імунодефіциту людини-захворювання, при якому організм не може чинити опір різним інфекціям. У більш важкій формі ця інфекція «переростає» в СНІД, синдром набутого імунодефіциту, при якому імунітет ослаблений настільки, що інші хвороби, які протікають на тлі ВІЛ, можуть призвести до летального результату. Згідно з даними ВООЗ на 2017 рік, 36,9 мільйона осіб заражені ВІЛ-інфекцією. Від цього захворювання немає ліків. Однак останні успіхи лікарів, які повторили прорив 2007-го року, можуть дати надії на ліки від небезпечної інфекції.

«Лондонський пацієнт», як і «берлінський», був хворий на лейкемію, рак крові. І спочатку обох пацієнтів – зараз і 12 років тому – лікували від раку. Обом чоловікам пересадили трансплантати кровотворних стовбурових клітин кісткового мозку від людей, у яких була мутація в гені CCR – молекули клітинної поверхні, яку використовують багато штами ВІЛ для зараження клітин. Після того, як стійкі до ВІЛ клітини крові, отримані з трансплантата, витіснили вразливі клітини реципієнта, два пацієнти припинили приймати антиретровірусні (АРВ) препарати, які придушували інфекцію.

Наскільки можуть судити вчені, Тімоті Браун через десять років залишається незараженим, і протягом 18 місяців у крові «лондонського пацієнта» також не було виявлено ознак ВІЛ. Команда виявила, що білі кров'яні клітини анонімного поки пацієнта тепер не можуть бути заражені CCR5-залежними штамами ВІЛ: це вказує на те, що донорські клітини прижилися.

Вірусолог Равіндра Гупта (Ravindra Gupta) з Університетського коледжу Лондона, який повинен описати випадок «лондонського пацієнта» сьогодні на Конференції з ретровірусів і опортуністичних інфекцій (CROI) в Сієтлі (США, штат Вашингтон), поки що відмовляється використовувати термін «вилікуваний» для людини, який залишається анонімним. Гупта воліє говорити, що у чоловіка тривала ремісія, почасти тому, що команда перевіряла лише кров пацієнта і не дивилася поки на інші тканини. "Через два роки з більшою ймовірністю можна буде говорити про "лікування"», – зазначає Вірусолог.

Трансплантація стовбурових клітин та кісткового мозку не вилікувала багатьох інших ВІЛ-інфікованих пацієнтів з раком крові, яким пересадили донорські клітини кісткового мозку. Деякі, здавалося, контролювали інфекцію і без АРВ-препаратів протягом певного періоду, але пізніше вірус знову набирав силу, або людина помирала від лейкемії або лімфоми. Гупта і цього разу не очікував, що пересадка спрацює. «Минуло 10 років з моменту останнього успіху, і я був повністю готовий до невдачі трансплантата або поверненню лімфоми», – говорить він.