Клітини спілкуються між собою за допомогою цукрів

Вчені з Пенсільванського університету, Темпльського університету (США) і Рейнсько-Вестфальського технічного університету Ахена (Німеччина) використовували новий спосіб вивчення клітин – і з його допомогою виявили, що молекули цукру грають ключову роль в клітинній комунікації, виступаючи в якості «каналів», які клітини і білки використовують для спілкування один з одним. Новина про це з'явилася на сайті Пенсільванського університету, а стаття з докладним описом відкриття опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Людське тіло складається з 30-40 мільйонів клітин, великої і складної мережі клітин крові, нейронів і спеціалізованих клітин, які складають органи і тканини. Досі не було ясно, які механізми контролюють зв'язок між ними.

Використовуючи штучні синтетичні клітини в якості моделі, провідний автор дослідження Сизар Родрігес-Емменеггер (Cesar Rodriguez-Emmenegger) відкрив спосіб дослідження клітинних мембран за допомогою методу атомно-силової мікроскопії. Цей метод дозволяє вивчити мікромер в тривимірному обсязі.

Новий підхід дозволяє отримувати зображення клітин в дуже високій роздільній здатності: на них видно форми і структури в масштабі менш нанометра, що майже в 10000 разів менше товщини людського волоса. Потім робоча група побудувала модель, яка обчислює, як структурні елементи пов'язані з функцією клітини.

Дослідження є першим прикладом дифракційного методу, який можна використовувати при вивченні цілих синтетичних клітин. Раніше клітини розділяли на частини і фотографували кожну окремо частину. Використовуючи новий метод, вчені виявили, що низька концентрація цукрів на поверхні клітинної мембрани призводить до підвищеної хімічної активності з білками на мембранах клітин. Цукру на поверхні синтетичних клітин автоматично організовуються в тонкі пластинчасто-шаруваті і гексагональні структури. Завдяки цим формам, які утворюють молекули цукру, синтетичні клітини стають впізнаваними для інших клітин.