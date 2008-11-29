В Україні створюється атмосфера залякування – ООН

Напади на представників громадянського суспільства в Україні створили атмосферу залякування. Про це йдеться в опублікованій доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Доповідь присвячено ситуації в цивільному просторі з основними свободами напередодні президентських і парламентських виборів в Україні.

Представники ООН провели дослідження з початку 2018 р. до 15 лютого 2019 р., задокументувавши 164 порушення на підконтрольних Україні територіях.

Серед них – вбивство активістки Катерини Гандзюк, напади на журналістів опозиційного телеканалу NewsOne і адвокатів журналіста Василя Муравицького.

"Ці напади створили атмосферу залякування, що впливає на здатність і готовність людей відкрито обговорювати суспільно значущі питання, насамперед – висловлювати свою незгоду з політикою або побоювання щодо політики", – наголошується в доповіді.

Також задокументовані щонайменше 34 порушення, які прямо пов'язані з вкрай правими групами.

"Більшість таких нападів не розслідується, до того ж нерідко правоохоронці й самі вдаються до утисків, як, наприклад, у справі з доступом до персональних даних журналісток Христини Бердинських і Наталії Седлецької", – наголошується в доповіді ООН.

Крім того, процес отримання автокефалії УПЦ посилив напруженість між релігійними громадами. У доповіді розповідається про 10 фактів погроз і залякувань священнослужителів-переважно УПЦ Московського патріархату. При цьому джерелом тиску на релігійних діячів названі як ультраправі групи, так і Служба безпеки України.