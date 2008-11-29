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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Україні створюється атмосфера залякування – ООН
Напади на представників громадянського суспільства в Україні створили атмосферу залякування. Про це йдеться в опублікованій доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Доповідь присвячено ситуації в цивільному просторі з основними свободами напередодні президентських і парламентських виборів в Україні.
Представники ООН провели дослідження з початку 2018 р. до 15 лютого 2019 р., задокументувавши 164 порушення на підконтрольних Україні територіях.
Серед них – вбивство активістки Катерини Гандзюк, напади на журналістів опозиційного телеканалу NewsOne і адвокатів журналіста Василя Муравицького.
"Ці напади створили атмосферу залякування, що впливає на здатність і готовність людей відкрито обговорювати суспільно значущі питання, насамперед – висловлювати свою незгоду з політикою або побоювання щодо політики", – наголошується в доповіді.
Також задокументовані щонайменше 34 порушення, які прямо пов'язані з вкрай правими групами.
"Більшість таких нападів не розслідується, до того ж нерідко правоохоронці й самі вдаються до утисків, як, наприклад, у справі з доступом до персональних даних журналісток Христини Бердинських і Наталії Седлецької", – наголошується в доповіді ООН.
Крім того, процес отримання автокефалії УПЦ посилив напруженість між релігійними громадами. У доповіді розповідається про 10 фактів погроз і залякувань священнослужителів-переважно УПЦ Московського патріархату. При цьому джерелом тиску на релігійних діячів названі як ультраправі групи, так і Служба безпеки України.
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