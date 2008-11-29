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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Україні з'явися нові світлокліматичні зони
З березня 2019 року нові державні будівельні норми ввели поділ України на кілька нових світлокліматичних зон. Нове зонування в першу чергу стосується проектування будівель і було введено для підвищення інсоляції і комфорту в приміщеннях.
Світлокліматичні зони враховуються при розрахунку рівня природного освітлення в приміщеннях. Згідно зі старими будівельними нормами, Україна була розділена на 2 світлокліматичні зони: в першу входили АР Крим і Одеська область, в другу - вся інша територія України.
Ця система зберіглася з часів СРСР, коли вся країна була розділена на світлокліматичні пояси-всього їх було п'ять, і Україна входила в два з них. Однак такий поділ був не зовсім коректним - в межах різних областей різниця в освітленні досить значна. Наприклад, час сходу сонця в Харкові та Ужгороді різниться на 2 години і це досить багато.
Тому під час оновлення ДБН з природного та штучного освітлення в Україні розширили світлокліматичне зонування до 4-х зон.
З 28 лютого 2019 року зі вступом ви дію нового ДБН в. 2.5-28: 2018» природне та штучне освітлення " діє наступне світлокліматичне зонування України:
Таке світлокліматичне районування дозволить більш коректно проводити розрахунки мінімальної площі вікон в приміщеннях, щоб забезпечити достатній рівень інсоляції і комфорту для людей.
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