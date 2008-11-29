В Україні з'явися нові світлокліматичні зони

З березня 2019 року нові державні будівельні норми ввели поділ України на кілька нових світлокліматичних зон. Нове зонування в першу чергу стосується проектування будівель і було введено для підвищення інсоляції і комфорту в приміщеннях.

Світлокліматичні зони враховуються при розрахунку рівня природного освітлення в приміщеннях. Згідно зі старими будівельними нормами, Україна була розділена на 2 світлокліматичні зони: в першу входили АР Крим і Одеська область, в другу - вся інша територія України.

Ця система зберіглася з часів СРСР, коли вся країна була розділена на світлокліматичні пояси-всього їх було п'ять, і Україна входила в два з них. Однак такий поділ був не зовсім коректним - в межах різних областей різниця в освітленні досить значна. Наприклад, час сходу сонця в Харкові та Ужгороді різниться на 2 години і це досить багато.

Тому під час оновлення ДБН з природного та штучного освітлення в Україні розширили світлокліматичне зонування до 4-х зон.

З 28 лютого 2019 року зі вступом ви дію нового ДБН в. 2.5-28: 2018» природне та штучне освітлення " діє наступне світлокліматичне зонування України:

Зона I: Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська області;

Зона ІІ: Закарпатська, Чернівецька, Вінницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська області;

Зона ІІІ: Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська області;

Зона IV: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та АР Крим.

Таке світлокліматичне районування дозволить більш коректно проводити розрахунки мінімальної площі вікон в приміщеннях, щоб забезпечити достатній рівень інсоляції і комфорту для людей.