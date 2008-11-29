НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%

Правління Національного банку прийняло рішення зберегти облікову ставку на попередньому рівні 18%. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Залишаючи облікову ставку без змін, правління Національного банку бачить можливості для її зниження надалі. Терміни переходу до циклу зниження облікової ставки будуть залежати від того, наскільки стійким буде ослаблення інфляційних ризиків і поліпшення інфляційних очікувань. При цьому подальша динаміка облікової ставки базуватиметься на оновленому макроекономічному прогнозі Національного банку, який буде оприлюднено в квітні", - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначає, що в перші місяці 2019 інфляція продовжувала сповільнюватися, фактично слідуючи траєкторії, яку Національний банк прогнозував в інфляційному звіті у січні поточного року.

У Нацбанку вважають, що уповільненню інфляції сприяла жорстка монетарна політика. "Зокрема, вона стала однією з причин зміцнення курсу гривні. У свою чергу, зміцнення курсу позначилося на цінах імпортованих товарів та товарів зі значною імпортною складовою", - йдеться в повідомленні.

Регулятор прогнозує, що інфляція знизиться до 6,3% в 2019 році і повернеться в цільовий діапазон 5% +/- 1 п. п. на початку наступного року.