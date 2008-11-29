Фонова музика заважає творчому процесу

Вчені з Університету Центрального Ланкаширу, Університету Ланкастера (Великобританія) і Університету Евле (Швеція) досліджували, як фонова музика впливає на якість виконання завдань, пов'язаних з «лінгвістичною креативністю». Вони виявили, що фонова музика «значно погіршує рівень креативного мислення людей.

Прийти до такого висновку вченим допоміг експеримент. Його учасникам показали три слова: «сукню», «циферблат», «квітка» (dress, dial, flower) – і вони повинні були знайти одне слово (у даному випадку «сонце», sun), яке можна об'єднати з трьома названими вище, щоб скласти нове слово або словосполучення: «сарафан», «сонячний годинник» та «соняшник» (sundress, sundial and sunflower).

Під час виконання цього завдання на фоні в учасників грала різна музика. У першому випадку – пісня з текстом іноземною мовою, у другому – інструментальна музика без слів, у третьому – пісня рідною мовою.

Доктор Ніл Маклатчи (Neil McLatchie) з Університету Ланкастера сказав: «Ми знайшли переконливі докази того, що продуктивність людини погіршується, якщо на тлі звучить музика». При цьому не важливо, чи є в ній текст і якою він мовою. Як припускають дослідники, це може бути пов'язано з тим, що музика порушує вербальну робочу пам'ять.

Примітно, що учасники експерименту виконали завдання однаково добре, коли на тлі не було стороннього шуму або коли їх оточував лише шум бібліотеки. Так відбувається тому, вважають психологи, що бібліотечний шум – це «стійкий стан» середовища, яке не так руйнівно.