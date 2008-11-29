Подарочные модели кораблей

Корабль с поднятыми парусами символизирует любовь и осуществление самых сокровенных желаний. Торговое судно с наполненными трюмами подчеркивает достаток и финансовое благополучие владельца. Это превосходный подарок в качестве талисмана, символизирующего богатство и успешность. Модель военного корабля является лучшим подарком для любого мужчины. Он символизирует смелость и мужество защитника отечества. В интернет-магазине darunok.ua можно приобрести вышеуказанные подарки.

Подарочная модель корабля — это не просто красивый подарок со смыслом. Он является достойным украшением интерьера любого помещения. Замечательно смотрится на почетном месте в служебном кабинете или в гостиной комнате.

Историческая составляющая

На Руси к судостроению складывается особое отношение. Издревле народ славился отважными мореходами. В подтверждение этому наличие в Украине судостроительных верфей. Он является наибольшим среди флотилий соседних государств. При строительстве кораблей всегда применялись технологии и инженерно-технические разработки своего времени. В качестве примеров древнего мореходства можно привести:

фрегаты и бриги;

галеоны;

барки и шхуны;

легкие суда и яхты.

Модели отличаются оригинальностью и неповторимостью. Эти суда вложили лепту в развитие современного флота. Иметь модель любого из этих кораблей станет настоящей гордостью для любого коллекционера. Наличие нескольких разных моделей станет семейным достоянием и гордостью.

Макет корабля в подарок

Подарок в виде детальной модели любого из вышеуказанных кораблей станет замечательным сюрпризом для отца, деда или любого мужчины старшего поколения. В нашем ассортименте изделия имеют свои особенности:

их длина составляет от 15 до 150 см;

выполнены из натуральной древесины, латуни;

все модели ручной работы, изготовлены индийскими мастерами высокой квалификации.

Можно купить модель корабля, являющуюся точной копией настоящего судна в уменьшенном виде. Сохраняются мелкие детали, подчеркивающие функционал и уникальность судна.

Получаемые выгоды

Покупая товар в магазине darunok.ua, человек получает ряд преимуществ. К ним относятся:

Модели имеют высокое качество, они выполнены с ювелирной точностью, прорабатывается каждая деталь. Для их изготовления применяется экологически чистый материал. Паруса и такелаж выполнены из натурального материала, соответствующего реальным деталям. Пушки и бойницы отлиты из латуни. Используется специальный лак, предающий эффект старины. Конструкции отличаются точностью и надежностью. Товар приобретается оптом и в розницу. Предусмотрена дисконтная накопительная система при покупке товара. Возможна доставка.

Широкий ассортимент позволяет найти игрушку для ребенка. Можно найти изящный сувенир для взрослого поклонника морской тематики. Изделия комплектуются индивидуальными подставками. Они превосходно смотрятся на столе или в шкафу за стеклянной дверцей.

Владеть собственной яхтой или парусником может богатый человек. Как правило, ранее это были высокопоставленные чиновники или зажиточные торговцы. Рыбакам приходится много работать, чтобы купить свое маломерное судно. Приобретая модели кораблей человек собирает собственную флотилию. В нее войдут торговые и военные суда, являющиеся в свое время флагманами. Для этого не понадобится больших финансовых вложений. Такая коллекция станет гордостью семьи, может передаваться по наследству.

В интернет-магазине darunok.ua представлен широкий ассортимент моделей кораблей. Каждое изделие символизирует свою эпоху. Точная модель корабля является превосходным украшением рабочего кабинета или жилой комнаты.