Радіо скасовується: з 2019 року в новобудовах більше не буде радіоточок

У нових державних будівельних нормах України нарешті пропишуть вимогу про скасування обов'язкового проектування радіоточок в квартирах нових будинків.

На дворі XXI століття, а норма про обов'язкову наявність радіоточок в квартирах українців як і раніше є обов'язковою і прописана в чинному законодавстві, що стосується проектування нових житлових будинків.

У сучасному світі, далеко пішли вперед в інформаційному плані порівняно з серединою ХХ століття, наявність радіоточки в кожній квартирі будинку неактуально і недоцільно. До всього іншого, для багатьох людей це зайва копійка на оплату комунальних послуг (з 1 травня 2018 року за використання радіоточки абоненти платять Укртелекому 26 грн в місяць).

У зв'язку з цим Мінрегіон вирішив скасувати обов'язковий пристрій радіоточок в квартирах нових будинків, та вніс таку норму в нові ДБН 2019.

Однак повністю радіоточки з нашого життя все-таки не зникнуть – в будинку має бути встановлена хоча б одна така. На всякий пожежний, як кажуть, випадок – щоб у разі екстрених та інших надзвичайних ситуацій черговий або консьєрж будинку міг оперативно отримати про них інформацію і оповістити мешканців.

Справа в тому, що сьогодні для передачі і прийому інформації про усілякі ПП використовується мобільний зв'язок, однак її можна заглушити, заблокувати або відключити. І провідне радіомовлення буде в такому випадку дієвою альтернативою радіохвилі.