Як українцям виплачуватимуть субсидії з березня 2019 року

З 4 березня 2019 року одержувачі субсидій на оплату послуг ЖКГ, які оформили їх з жовтня 2018-го, отримуватимуть виплати готівкою-через Укрпошту або на картки Ощадбанку.

Близько 70% субсидій "живими" грошима отримають пенсіонери. При цьому, як стверджує віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, українцям, які займалися оформленням субсидій раніше, не потрібно буде подавати для цього жодних додаткових документів.

"Наприклад, жителям Києва не треба звертатися до органів соціального захисту або до Пенсійного фонду. Всі субсидианти отримають повідомлення через Укрпошту, а гроші будуть зараховані на карткові рахунки Ощадбанку. Крім того, пенсіонери зможуть отримати кошти готівкою в касі банку та у відділеннях Укрпошти, - роз'яснює заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.

Для отримання субсидії не треба відкривати рахунок у банку: можна просто прийти за своїми грошима у відділення з паспортом та ідентифікаційним кодом. Пенсіонерам зарахування монетизованих субсидій буде проводитися разом із зарахуванням пенсій.

Єдине, що субсидиантам необхідно буде надавати органам соцзахисту або Пенсійному фонду – це номер свого мобільного телефону. На нього будуть приходити повідомлення про прихід грошей.

В цілому за підрахунками чиновників, в 2019 році субсидії живими грошима повинні отримати близько 4 млн. українців, на що державою виділено 6 млрд. гривень.

Також вже в травні 2019-го тим, хто оформляв субсидії в 2018 році, потрібно буде знову подавати документи на оформлення субсидії – їх приймуть у разі відсутності боргів. В іншому випадку можлива відмова в наданні нової субсидії.