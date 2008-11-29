Дитячий одяг від українського виробника ТМ Демі

Шукаєте якісний дитячий одяг та не готові переплачувати великі кошти за обновки для своєї малечі? Тоді цей матеріал саме для вас!

Сьогодні ми розповімо, де можна придбати сучасні та стильні дитячі речі для немовлят та дітей, не хвилюючись про стан свого гаманця.

Одяг для новороджених та дітей до 7 років

Серед усіх українських виробників дитячого одягу особливої уваги заслуговує ТМ Демі. Ця компанія вже 15 років відшиває речі, сповнені любов'ю та щирим бажання зробити життя вашого карапуза якомога більш комфортним та щасливим.

В цьому переконалися багато українських сімей, які придбали для своєї дитини одяг, вироблений з комсомольского трикотаж. Це чи не найкраща тканина, яка оптимально підходить для дитячих речей:

Комсомольский трикотаж — це натуральний матеріал, який буде лагідним до шкіри вашого малюка. Ця тканина не викликає подразнень, почервонінь чи алергічних реакцій. Нічого з цього переліку. Тільки надзвичайна м'якість та комфорт.

Шкіра вашого малюка дихатиме вільно, а також він не буде мерзнути чи, навпаки, занадто перегріватися. Справа у тому, що всі вироби з цього матеріалу підтримують оптимальний температурний баланс та виводять зайву вологу.

DemiBaby використовує для своїх колекцій якісні європейські лекала. Завдяки цього кожна кофточка, боді чи брючки ідеально садяться на вашого малюка, дозволяють йому вільно ворушити ручками та ніжками, спати або гратися зі своїми рідними.

Тканина не деформується та не розтягується навіть після численного прання.

В асортименті ТМ Демі ви знайдете одяг для новороджених та для дітей віком до 7 років. Таким чином, вам не доведеться відмовлятися від улюбленого бренду протягом досить тривалого проміжку часу.

Дешевий дитячий одяг від виробника Демі

Ще один суттєвий плюс Демі — це можливість оновлювати гардероб вашого карапуза так часто, як це тільки вам заманеться. Компанія регулярно виготовляє новинки, а її асортимент задовольнить навіть самого вибагливого покупця.

До речі, весь одяг для новороджених, а також дошкільнят можно придбати за самими вигідними цінами. DemiBaby має власне виробництво, тому провадить лояльну цінову політику, яка обовязково сподобається вашому гаманцю. Також компанія часто пропонує своїм клієнтам різноманітні акції та суттєві знижки на весь асортимент, завдяки чому покупки стають ще більш приємними.

Демі знає, чого бажає ваша дитина та охоче допоможе втілити її мрії у життя!