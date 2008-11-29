Україна обіцяє до кінця березня виконати всі умови МВФ

Україна до кінця березня виконає більшість умов для отримання чергового траншу кредиту в рамках діючої програми з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Більшість умов, які повинні бути виконані до кінця березня, на сьогодні виконані або знаходяться в процесі виконання повинні бути виконані найближчим часом", - сказала О. Маркарова в ході презентації звіту про виконання держбюджету України за 2018.

За її словами, діюча програма з МВФ досить реалістична, і Мінфін не бачить ніяких проблем з виконанням.

Раніше глава НБУ Яків Смолій позитивно оцінив роботу технічної місії МВФ у Києві. "Ми продовжуємо працювати в звичайному режимі і не бачимо в цьому будь-яких ризиків для продовження співпраці з МВФ і отримання чергових траншів, які заплановані на травень і листопад", - підкреслив Я. Смолій.