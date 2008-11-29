Виїзд заробітчан погіршив демографічну ситуацію в Україні

Населення України за роки незалежності офіційно скоротилося на 10 млн осіб, з яких не менше 2,7 млн. чол. виїхали на постійне проживання в інші країни. Про це йдеться в телесюжеті 5 каналу.

Масовий виїзд українців за кордон негативно відбивається на демографічній та економічній ситуації в країні, адже утримувати непрацездатних людей вже через кілька років в Україні буде нікому, констатують експерти

За словами голови Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, незважаючи на те, що більшість заробітчан повернеться додому, трудова міграція буде мати вагомий вплив.

"Велика частина все одно повернеться, тому що вони не зможуть там соціалізуватися. Але більш загрозливою для нас є саме демографічна ситуація. У нас до кінця 2030 р. кількість працездатного населення зменшиться більш ніж на 3 млн. чол.", – підкреслив експерт.