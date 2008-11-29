Що можна і що не можна в Великий піст 2019: заборони, традиції і пісне меню

Відразу після закінчення Масляної в Україні починається Великий піст-найсуворіший з чотирьох постів в році, що триває 48 днів - до самої Пасхи, яка в 2019 році настане 28 квітня. Що дозволено і що заборонено робити у Великий піст тим, хто має намір його дотримуватися?

Дні Великого посту в 2019 році

Перші 40 днів Великого посту (їх ще називають Чотиридесятницею) триватимуть з 11 березня по 20 квітня 2019 року. Вони символізують ті 40 днів, які Ісус Христос провів в пустелі. За ними починається Страсний тиждень (або седмиця) – останній тиждень перед Великоднем, найбільш суворий і щодо пісного меню, і нормах поведінки. Бо кожен день цього тижня покликаний нагадати віруючим про останній тиждень життя Ісуса і його страждання в ці дні: про Таємну вечерю, суд, розп'яття.

Також на час Великого посту припадає 3 святкових дні: Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня), Лазарєва субота (шоста субота посту, 20 квітня) і Вербна неділя (шоста неділя посту, 21 квітня).

Що не можна їсти і робити у Великий піст?

Найбільш суворими тижнями посту є перший і останній. У Великий піст не можна вживати цілий ряд продуктів: м'ясо, рибу (за винятком несуворих днів), яйця, молочні продукти, випічку та інші солодощі, алкоголь, тютюн.

Є винятки: пост можуть не дотримуватися тих, кому це не під силу або шкідливо. Наприклад, люди похилого віку і діти, вагітні та хворі люди.

Є ряд заборон і на ті чи інші норми поведінки. Так, у Великий піст не можна брехати, обговорюючи або засуджуючи інших людей, лаятися (в тому числі і письмово), вести себе зухвало або егоїстично, думати про грішне, а також висловлювати якісь претензії людям, які не дотримуються посту. Адже дотримування посту – особиста справа кожної людини.

У другий тиждень Чотиридесятниці рекомендується не кричати і голосно не розмовляти, максимально дотримуючись тиші.

Що можна їсти у Великий піст?

Перед початком посту в церкві радять обов'язково сповідатися і причаститися. Після цього обов'язково відвідувати церкву по неділях і не забувати молитися в будні дні.

У різні дні Великого посту існують свої нюанси дотримання посту. Так, по понеділках, середах і п'ятницях дотримуються сухоїдіння: їдять овочі , фрукти, хліб, в ці дні також можна пити компоти.

По вівторках і четвергах (крім першого тижня посту) можна готувати їжу, використовуючи прості пісні рецепти (наприклад, варити, тушкувати або запікати ті ж овочі, каші на воді без масла, у вихідні – з рослинним маслом.

Рибу можна їсти у Великий піст лише двічі: на Благовіщення (7 квітня) і у Вербну неділю (21 квітня). А в Лазареву суботу (20 квітня) дозволяється їсти рибну ікру.

Пісне меню в перший тиждень Великого посту

Пісне меню в ці дні може бути досить різноманітним, головне, уникати продуктів тваринного походження, про яких говорилося вище.

11 березня, Чистий понеділок – вхід в пост, рекомендується взагалі не є;

12 березня, вівторок – хліб, вода;

13 березня, середа-сухоїдіння: дозволяється сира їжа без масла;

14 березня, четвер – сира їжа без олії;

15 березня, п'ятниця-варена їжа без масла;

16 березня, субота-варена їжа з рослинною олією;

17 березня, неділя – варена їжа з рослинним маслом.

Пісне меню в Страсний тиждень

У першій половині Страсного тижня пісне меню має складатися з їжі, яку не можна варити і в якій не повинно бути масла. В Страсну п'ятницю рекомендується не їсти взагалі, а суботу провести на хлібі і воді. По днях харчування в останній тиждень Великого посту буде виглядати наступним чином:

22 квітня, понеділок - сира їжа без олії;

23 квітня, вівторок-сира їжа без масла;

24 квітня, середа-сира їжа без масла;

25 квітня, четвер-сира їжа без олії;

26 квітня, п'ятниця – взагалі не є;

27 квітня, субота-хліб і вода;

28 квітня, неділя (Великдень) - скасування всіх заборон.

Що потрібно обов'язково зробити в Страсний тиждень?

Всі дні Страсного тижня називають Великими: Великий понеділок, Великий вівторок і так далі. У Великий понеділок прийнято займатися прибиранням будинку.

У Великий вівторок приводять в порядок свій гардероб, перуть і прасують білизну.

У Велику середу приділяють увагу господарськими роботам, які потрібно завершити перед святами. У цей день також можна прибратися в будинку.

Цього ж дня можна починати запасати яйця для писанок і приготувати все необхідне для їх фарбування і розпису.

Великий (він же чистий) Четвер - час випічки пасок, що символізують плоть Ісуса Христа. Перш, ніж зайнятися їх приготуванням, слід помитися, очистивши тіло і помолитися, очистивши душу.

У Велику п'ятницю не можна співати і слухати музику, прати, шити, виконувати інші роботи по дому.

Велика субота – час фарбувати яйця і клопотати по кухні: адже завтра Великдень і всі заборони будуть зняті, а отже, нарешті-то повинен бути накритий повноцінний святковий стіл.