За що позбавлятимуть субсидій у 2019 році?

Директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко роз'яснив, за які гріхи українців позбавлятимуть субсидій у поточному році. Головним з них виявилися борги з оплати послуг ЖКГ – причому на досить невелику суму.

Органи соціального захисту відмовлятимуть у призначенні субсидій на наступний рік за наявності заборгованості за опалювальний період 20 неоподатковуваних податком мінімумів і терміном більш ніж 1 місяць, повідомляє Укрінформ.

"Ми передбачили певну систему контролю за сплатою громадянами послуг ЖКГ, – стверджує Віталій Музиченко з Мінісоцполітики. – Субсидії призначаються до кінця опалювального періоду, термін дії поточних субсидій – до 30 квітня 2019 року.

У травні при оформленні субсидій на наступний рік, або при визначенні права на їх отримання в автоматичному режимі, органи соціального захисту населення отримуватимуть дані від постачальників послуг про наявність заборгованості".

При отриманні інформації про борги субсидія на оплату ЖКГ не призначатиметься, якщо борг становитиме понад 340 грн (станом на початок 2019 року) і буде простроченим більш ніж на 1 місяць.

Також у Мінсоцполітики розглядають можливість запровадження комбінованого механізму з контролю за сплатою комунальних послуг, коли одержувачі субсидій, які вчасно оплачують послуги ЖКГ, отримуватимуть субсидії живими грошима, а хронічним боржникам її нараховуватимуть у безготівковому вигляді.