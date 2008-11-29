Новий супутник уважно стежить за таненням льоду в Антарктиді

Супутник Sentinel-3 Європейського космічного агентства (ESA), розташований на висоті 815 км над Землею, може визначати висоту крижаного покриву з точністю до десятків сантиметрів.

Дослідження, проведене вченими з Ланкастерського університету (Великобританія) і Європейського космічного агентства (ESA), показує потенціал Sentinel-3 – одного із супутників місії ЄС Copernicus – в моніторингу крижаного покриву, який Антарктида стрімко втрачає. Вчені також виявили, що Sentinel-3 може точно визначати ділянки, на яких рівень льоду сильно падає.

Супутник використовує радіолокаційний висотомір Delay-Doppler, який дозволяє вимірювати висоту шару льоду. Там, де лід відносно рівний, Sentinel-3 може відобразити його висоту з точністю до 10 сантиметрів.

Доктор Малий Макміллан (Mal McMillan), провідний автор дослідження, пояснив: «Цей рівень точності означає, що ми також можемо використовувати Sentinel-3, щоб відстежувати важливі характеристики на поверхні льоду, такі як відбиток активних підльодовикових озер, що стікають на кілометри вниз і поповнюють запаси льоду».

Є у радарного супутника і свої недоліки. Наприклад, вимірювання більш крутих, скелястих прибережних районів Антарктиди були менш точними через те, що грубий ландшафт спотворює радіолокаційний сигнал.

Проте, Sentinel-3 зможе успішно продовжити місію іншого супутника ESA-CryoSat-2, завдання якого – вимірювати товщину і площу льодового покриву Антарктиди, Гренландії, Ісландії, високоширотних океанських зон, а також гірських льодовиків. «Хоча альтиметр Sentinel-3 був в першу чергу призначений для моніторингу океанів, ми хотіли перевірити, наскільки добре він "стежить" за льодом, і подивитися, чи здатний він виявити ознаки гляціологічних змін. Судячи за даними, які ми отримали за два роки, Sentinel 3 стане дуже корисним інструментом для дослідження крижаного покриву Антарктики», – прокоментував Макміллан.

Результати роботи нового супутника дані в статті, опублікованій в журналі The Cryosphere.