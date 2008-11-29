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Камеры Hikvision для систем безопасности
Ежедневно растет популярность электронных систем безопасности и видеонаблюдения Hikvision. Это ограничивает влияние человеческого фактора. Все происходящее фиксируется в автоматическом режиме. Человек получает возможность удаленно наблюдать за ситуацией внутри объекта и по его внешнему периметру. Оборудование используется на государственных предприятиях, в коммерческих структурах, в индивидуальных помещениях.
Системы безопасности
Они придуманы для контроля персонала и защиты от правонарушителей. В их комплектацию входят следующие элементы:
Комплектование системы безопасности дополнительными элементами зависит от предъявляемых требований. Чем больше требований, тем масштабней система. Зачастую используется специальное программное обеспечение. Оно объединяет устройства в единую систему.
Видеокамеры для систем видеонаблюдения
Предлагаются видеокамеры Hikvision в широком ассортименте, достаточно перейти в каталог, где представлены:
Каждое из вышеперечисленных изделий имеют свои особенности. Товар выбирается на основании его технических характеристик.
Регистраторы для видеокамер
Предлагаются IP, Turbo-HD и аналоговые регистраторы Hikvision. Они предназначены для записи цифровой информации с видеокамер и микрофонов на жесткий диск. Имеют следующие особенности:
Использование датчика движения позволяет не перегружать аппаратуру. Запись ведется только в случае ее необходимости.
Приобрести видеокамеры Hikvision можно на сайте control.ua, где менеджеры предоставят необходимую информацию, помогут подобрать мадель под индивидуальные потребности. Сотрудники компании рады оказать помощь постоянным клиентам и впервые обратившимся заказчикам. Приобретайте продукцию высокого качества и наслаждайтесь ее безотказной эксплуатацией!
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