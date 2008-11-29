Камеры Hikvision для систем безопасности

Ежедневно растет популярность электронных систем безопасности и видеонаблюдения Hikvision. Это ограничивает влияние человеческого фактора. Все происходящее фиксируется в автоматическом режиме. Человек получает возможность удаленно наблюдать за ситуацией внутри объекта и по его внешнему периметру. Оборудование используется на государственных предприятиях, в коммерческих структурах, в индивидуальных помещениях.

Системы безопасности

Они придуманы для контроля персонала и защиты от правонарушителей. В их комплектацию входят следующие элементы:

видеокамеры;

регистраторы;

датчики и прочее оборудование.

Комплектование системы безопасности дополнительными элементами зависит от предъявляемых требований. Чем больше требований, тем масштабней система. Зачастую используется специальное программное обеспечение. Оно объединяет устройства в единую систему.

Видеокамеры для систем видеонаблюдения

Предлагаются видеокамеры Hikvision в широком ассортименте, достаточно перейти в каталог, где представлены:

IP камеры предназначены для наблюдения за объектом с любой точки мира. Они передают сигнал на ноутбук, компьютер или мобильный телефон. Такая аппаратура используется руководителями для контроля за подчиненными или охранными агентствами для прояснения ситуации в случае срабатывания сигнализации. IP камеры имеют широкий функционал в виде встроенного микрофона, с записью звука и видео, Wi-Fi, PoE сигнал, microSD карта для записи. Они предназначены для уличного наблюдения и внутри помещения. Делятся на купольные, цилиндрические и кубические типы конструкции. Turbo HD видеокамеры схожи с предыдущим вариантом. Различие заключается в передаче сигнала по специальному кабелю на расстояние до 500 метров. Передаваемое изображение Full HD обладает высокой разрешимостью. Для передачи качественного изображения приобретается передатчик. Аналоговые видеокамеры сняты с производства, их популярность угасает. Для их установки понадобятся мультиплексор, видеорегистратор и монитор. Небольшая стоимость этого товара привлекает покупателей. Роботизированные видеокамеры (SpeedDome) PTZ роботизированные способны охватить большую территорию. Ими можно управлять дистанционно, меняя направление и угол наклона. Оборудование обладает широким функционалом. Оно предоставляет высокое качество изображения.

Каждое из вышеперечисленных изделий имеют свои особенности. Товар выбирается на основании его технических характеристик.

Регистраторы для видеокамер

Предлагаются IP, Turbo-HD и аналоговые регистраторы Hikvision. Они предназначены для записи цифровой информации с видеокамер и микрофонов на жесткий диск. Имеют следующие особенности:

обеспечивают 4, 8, 16, 32, 64 и 128 каналов для подключения камер;

обладают скоростью записи 6-8 кадров в секунду;

качество записи может быть до 2, 5, 6, 8, 12Мп.

Использование датчика движения позволяет не перегружать аппаратуру. Запись ведется только в случае ее необходимости.

Приобрести видеокамеры Hikvision можно на сайте control.ua, где менеджеры предоставят необходимую информацию, помогут подобрать мадель под индивидуальные потребности. Сотрудники компании рады оказать помощь постоянным клиентам и впервые обратившимся заказчикам. Приобретайте продукцию высокого качества и наслаждайтесь ее безотказной эксплуатацией!