Шнайдер Электрик – гарант качества и надежности

Шнайдер Электрик – французский концерн с мировым именем, занимающийся производством электроустановочных изделий. Лучшие инженеры страны с многолетним опытом трудятся над продукцией. В результате получилось добиться потрясающих характеристик приборов, которые удачно сочетаются с отличным эргономичным дизайном и доступной стоимостью.

Розетки и выключатели этого бренда изготавливаются по модульному принципу, благодаря чему получается расширить их возможности. Так достаточно всего одного посадочного места, чтобы создать различные комбинации выключателей и розеток. Стоит отметить и огромный ассортимент продукции. Сегодня можно приобрести качественные клавишные выключатели, проходные коммутаторы и модели с индикатором, розетки с заземлением, защитными шторками, а также информационные устройства. А благодаря разнообразию рамок – вертикальные и горизонтальные модели, изделия с разным количеством постов, отличающиеся по цвету и дизайну каждый сможет быстро подобрать идеальный вариант!

Монтаж коммутаторов этой фирмы не вызовет никаких проблем, ведь в них используются универсальные винты. А за счет металлических контактов обеспечивается надежное крепление вилки, а значит и повышенная безопасность. Сегодня каждый сможет приобрести высококачественные коммутационные устройства Schneider в Киеве на самых выгодных условиях.

Этот французский бренд за долгие годы работы выпустил множество серий розеток и выключателей. Остановимся подробнее на основных из них. Коммутаторы ASFORA сделаны из высококачественного пластика, благодаря чему их внешний вид не испортят ни механическое воздействие, ни прямые солнечные лучи. Они надежны, практичны и безопасны. Удобное расположение контактов делает их эксплуатацию максимально комфортной, а изоляция силовой части повышает безопасность. А благодаря подпружиненным контактам обеспечивается отличная износоустойчивость изделий.

UNICA – настоящая находка для людей, желающих сделать интерьер оригинальным и неповторимым. Эта серия полна дизайнерских моделей, сделанных из дерева, стекла и кожи. Когда же речь идет о помещениях с повышенной влажностью, то необходимо приобрести электрофурнитуру CEDAR PLUS. В изделиях из коллекции MERTEN удачно сочетается высокое качество и современный дизайн. Кроме того, к достоинствам этих коммутаторов нужно отнести широкий функционал. SEDNA – серия разработанная с учетом всех требований современного человека. Каждая модель данной коллекции обладает огромными функциональными возможностями. При этом серии присуща изящность и элегантность.

Купить коммуникаторы Шнайдер Электрик – позаботиться о своем комфорте и безопасности! А благодаря огромному выбору стильных эргономичных моделей, каждый сможет подобрать стильное устройство, которое идеально впишется в интерьер.