Дієта з високим вмістом клітковини допоможе в лікуванні раку

Дієта, яка включає в себе багато фруктів, овочів і цільні зерна, може зробити імуннотерапію більш ефективною в боротьбі з пухлинами, пише Science News. Продукти, багаті клітковиною, підвищують різноманітність кишкових мікробів і в тому числі сприяють зростанню бактерій сімейства Ruminococcaceae, що покращують реакцію організму на лікування. Про своє відкриття вчені повідомили на зустрічі Американської асоціації з вивчення раку.

Дослідники з Інституту імунотерапії раку імені Паркера (США) спостерігали пацієнтів з раком шкіри (меланома), яких лікували за допомогою імунної терапії під назвою «блокада PD-1», або «інгібування контрольної точки». У тих людей, хто дотримувався дієти з високим вмістом клітковини, ймовірність того, що терапія зупинить ріст або зменшить пухлину, була в п'ять разів більше, ніж у тих, хто їв менше овочів і фруктів.

Лише близько 20-30% хворих на рак відчувають, що їх пухлини перестають рости або зменшуються з допомогою імунотерапії блокадою PD-1. Спенсер і його колеги раніше визначили, що бактерії в сімействі Ruminococcaceae, ймовірно, покращують реакцію на лікування, але дослідники не знали, чому у деяких людей цих корисних бактерій більше, ніж у інших.

Дієти з високим вмістом клітковини, мабуть, допомагають урізноманітнити «компанію» кишкових мікробів, що, в свою чергу, сприяє кращих результатів при блокаді PD-1. А ось пробіотики – таблетки або харчові добавки, які повинні містити корисні бактерії, – так само допомогти не можуть. Навіть навпаки, вони зменшують різноманітність мікробів в кишечнику хворих на рак, виявили дослідники.

У 46 пацієнтів, які вживали найбільшу кількість клітковини в своєму раціоні, включаючи фрукти, овочі та цільні зерна, містилося більше бактерій, пов'язаних з реакцією на імунну терапію. І дійсно, у цих пацієнтів можна було спостерігати позитивний ефект від терапії. А у тих учасників дослідження, які їли більше обробленого м'яса та надлишкового цукру, в мікробіомі містилося менше бактерій, і їх пухлини погано реагували на лікування.

Більше 40% пацієнтів сказали, що вони приймали пробіотики. Мікробіоми цих людей були не такими різноманітними, в порівнянні з мікробіотами тих людей, хто не приймав добавки. «Багато людей вважають, що пробіотики будуть корисні для здоров'я, але це може бути не так для хворих на рак», – зазначила Христина Спенсер (Christine Spencer), провідний автор дослідження.