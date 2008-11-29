Мини пивоварня – оборудование для приготовления домашнего пива

Пиво – древнейший хмельной напиток, которому наши предки придавали даже лечебные свойства. Изначально его варили исключительно монахи в монастырях. Позже процесс обрел промышленные масштабы, и пиво стало напитком, доступным для широких слоев общества, в том числе для бедноты. Сегодня пиво варят и пьют во всех странах мира.

Свои любимые пивные торговые марки имеют не только рядовые обыватели, но и президенты, артисты, финансовые магнаты. Мир изменил свое отношение к напитку, а потому десятки компаний (предвкушая прибыль) изобретают новые сорта, выпуск которых приурочивают к фестивалям, презентациям, коронациям. Многие из видов продукта можно назвать шедеврами пивоварения. Но домашнее пиво, сваренное с любовью для себя и близких, всегда лучше. А чтобы его готовить, достаточно купить пивоварню: не завод и не цех, а оборудование, созданное специально для домашнего пивоварения.

Домашняя пивоварня – варим, дегустируем, экспериментируем

С домашней пивоварней сварить пенный напиток сможет любой желающий. Достаточно купить необходимые ингредиенты – солод, хмель, дрожжи, смешать их в определенных пропорциях, по рецепту соблюдая последовательность. И уже через 10-15 дней можно будет приглашать друзей на «пробу» домашнего не фильтрованного пива.

Сваренный в домашних условиях напиток называют живым, так как он не содержит консервантов, не очищается от микрофлоры. Именно такое пиво самое вкусное, ароматное, полезное.

А еще наличие оборудования в личном распоряжении дает возможность пробовать новые сорта, в том числе собственного изобретения. Ведь в зависимости от пропорций ингредиентов получается разное пиво:

добавьте вместо традиционного солода его пережаренную вариацию и получите напиток с шоколадным оттенком,

используйте фруктовые добавки, и они придадут пиво оригинальные ноты.

Удобное оборудование для дома и дачи

Минипивоварня позволяет навсегда отказаться от покупного пива. Оборудование отличается компактностью и легко размещается на столе в кухне, в кладовой, даже на балконе. Эта техника проста в использовании. А если остановить выбор на автоматизированных моделях, то владельцу мини пивоварни практически ничего не нужно делать. Достаточно контролировать процессы посредством сообщений на дисплее.

Большинство мини-пивоварен рассчитано на приготовление за один сеанс 10-12 литров пива. А этого количества напитка хватит на большую компанию.