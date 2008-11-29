Що робити, якщо через борги не випускають за кордон

Людину з боргами можуть не випустити з країни. Найнеприємніше, що часто громадянин дізнається про це вже на кордоні. Заброньований готель, упаковані валізи, в іншій країні його чекають друзі або родина — і тут він дізнається, що не зможе виїхати з України. Не менш жахливі наслідки можуть бути, якщо зривається зустріч з бізнес-партнерами, інвесторами або іншими важливими для компанії людьми.

Чи можна захистити себе, свою сім'ю і бізнес від таких неприємностей, якщо грошей на погашення всієї суми боргу зараз немає?

Україна пережила кілька фінансових криз: 2008, 2012 і навіть 2014 роки породили великих боржників серед громадян та підприємств. Багатьом вдалося реструктурувати борги, комусь довелося розлучитися із заставним майном. Багато хто є боржниками вже кілька років. Інші були поручителями за кредитами друзів або родичів, які їх не погасили. Тепер за законом вони є такими ж боржниками. І, природно, кредитори приймають всі доступні заходи, щоб повернути свої гроші.

Спочатку вони звертаються до суду, який приймає рішення про стягнення боргу. В ході виконання цього рішення можуть арештувати майно боржника і його сім'ї, а також почати утримувати частину зарплати для погашення боргу, відправивши виконавчий лист за місцем роботи боржника.

Та й в цілому це не дуже приємна ситуація: людина живе під постійним пресингом. Ні він, ні члени його сім'ї не можуть купувати майно, відкривати новий бізнес, а якщо щось і купується, то все треба ховати, приховувати, передавати. Психологічний тиск і ризик, що все куплене в будь-який момент може піти на погашення боргу, тримають людину в постійній напрузі.

Як кредитор може заборонити виїзд за кордон

Починаючи з 2013 року кредитори, особливо банки, активно стали використовувати такий важіль впливу на боржників, як заборона на виїзд за кордон. Це цілком законний метод, який передбачається Законом "Про виконавче провадження" та Цивільно-процесуальним кодексом.

Як це реалізується. Навіть якщо вже розпочато виконавче провадження (передбачається, що державний виконавець робить все можливе, щоб боржник погасив заборгованість), кредитор/банк продовжує моніторити спосіб життя тих, хто не повернув кредит. Банк відстежує великі покупки членів сім'ї, кількість виїздів за кордон і т. д. І якщо банк розуміє, що боржник ухиляється від погашення боргу, маючи при цьому необхідні кошти, — він повідомляє про це державного виконавця.

Отримавши таку інформацію, виконавець збирає її підтвердження: дізнається в держприкордонслужбі частоту і кількість виїздів за кордон боржника, в інших інстанціях — що побували члени його сім'ї і найближчі родичі, і т. д. Якщо інформація підтверджується, виконавець може внести своє звернення в суд і попросити його встановити заборону виїзду за кордон для боржника. Часто сателітним заходом із забороною йде і вилучення закордонного паспорта. І одного разу, вже на кордоні, людина може дізнатися, що їй туди не можна, а паспорт у неї просто заберуть.

Як можна позбутися від боргу

Позбутися статусу боржника можна трьома способами: погасити суму боргу, реструктуризувати борг (домовитися з кредитором про продовження строків виплати або порядку погашення боргу і знову ж — погасити борг) або списати борги через процедуру банкрутства (для ФОП та юридичних осіб).

З 2008 року популярною була процедура банкрутства фізичних осіб. На законодавчому рівні її не існувало, але багато хто намагалися списати свої борги таким чином, поки Вищий господарський суд України вказав, що банкрутство фізичних осіб законодавством не передбачено.

Але вже з жовтня 2018 року ситуація докорінно змінилася-парламент прийняв Кодекс України з питань банкрутства. У ньому описується процедура банкрутства фізичної особи і порядок списання його боргів. Кодекс ще не опублікований, але, швидше за все, він вступить в силу не пізніше вересня 2019 року. Тобто зовсім скоро українці зможуть оголошувати себе банкрутами, а отже можна буде отримати рішення суду, в якому написано, що боржник — звільнений від боргів. Звичайно, процедура ця не буде швидкою і простою. До суду за цим може звертатися тільки боржник. Кредитори не зможуть подавати заяву про визнання фізособи банкрутом. Але в той же час, щоб суд міг прийняти таку заяву від боржника, його ситуація повинна відповідати певним критеріям. Якщо відчуваєте, що ця можливість саме для вас, варто почати готуватися вже сьогодні, тому що це може зайняти не один місяць.

Як можна зняти заборону на виїзд за кордон

Як діяти, якщо вас вже не випускають за кордон, або підозрюєте, що це скоро може статися з вами:

1. Підтримуйте контакт з виконавцем у вашій справі. Щоб попередити отримання заборони, постарайтеся налагодити контакт з виконавцем. Ведіть з ним листування, беріть участь в розробці плану реструктуризації вашого боргу і слідуйте йому — погашати борг поступово. Будьте на зв'язку з Виконавцем, стежте, щоб ваш спосіб життя не викликав підозр, що ви приховуєте можливість оплачувати борги. Якщо по вашому кредиту вже розпочато виконавче провадження, періодично перевіряйте, чи не з'явилося нових заяв по ньому, і якщо з'явилися, то зателефонуйте своєму виконавцеві, дізнайтеся, що це і чому. Постарайтеся пояснити і надайте максимум документів, які підтверджують, що саме зараз ви не можете погасити всю суму боргу. Все це значно знизить ризик винесення вам заборони на виїзд за кордон. А як діяти, якщо через кордон вже не пропускають через борги?

2. Погасите борг з-за якого винесено заборону. Це найочевидніший спосіб зняти його. Тому якщо у вас кілька непогашених кредитів, то в першу чергу з'ясуйте, в рамках виконавчої справи, за яким з них вам суд виніс таку заборону. Можливо, саме цей борг погасити у вас вийде — тоді заборону на виїзд за кордон буде автоматично знято. Якщо і цей варіант вам зараз теж не підходить, тоді є сенс спробувати скасувати цю заборону, звернувшись до суду.

3. Подайте апеляційну скаргу на ухвалу суду про заборону виїжджати за кордон. Дуже часто суди формально підходять до обґрунтування встановлення заборони, посилаючись тільки на наявність заборгованості. Але в рішенні суду мають бути наведені конкретні факти злісного ухилення від сплати боргу (необґрунтовані витрати, приховування майна, укладення фіктивних договорів тощо). Використовуючи зазначені недоліки, можна спробувати скасувати таке визначення в апеляції. Судова практика показує, що найчастіше, скасовуючи рішення про заборону виїзду боржника за кордон, суд посилається на те, що "державним виконавцем не доведені факти ухилення боржника від виконання рішення суду". Якщо цей шлях не дав результатів, є ще один варіант.

4. Спростовуйте в суді підстави виникнення самої справи про стягнення з вас боргу. Якщо вдасться довести, що рішення про відкриття провадження було необґрунтованим, то і саме провадження буде закрито, а заборону скасують. Шлях цей не очевидний і не простий, але часто — дійсно ефективний. Отже, що для цього треба зробити.

Почніть з уважного вивчення справи і знайдіть:

а) або зацікавлену сторону, яка не притягувалася під час розгляду цієї справи (чоловік/дружина, неповнолітні діти, поручитель, держава і т. д.),

б) або обставини, які могли вплинути на рішення суду, але при розгляді справи не були враховані.

Один з цих моментів стане підставою для подання апеляційної скарги на рішення суду про стягнення з вас боргу. Зацікавлена особа, інтереси якої суд тоді не враховував, може це робити, навіть якщо минуло вже кілька років, і справу розглянули суди всіх трьох інстанцій. І якщо суд відкриває апеляційне провадження у справі про стягнення з вас боргу, то його рішення вважається таким, що не вступило в законну силу. А значить і виконавче провадження, і заборона на виїзд за кордон — автоматично скасовуються.

Але не слід забувати, що після розгляду апеляційною інстанцією скарги кредитор знову отримає виконавчий лист, піде у виконавчу службу, по вашій справі відкриють виконавче провадження, а виконавець, швидше за все, знову спробує через суд встановити для вас заборону на виїзд за кордон. Щоб цього не сталося, повертаємося до рекомендацій з пункту 1 цього розділу-підтримуємо відносини співпраці з виконавцем у вашій справі.