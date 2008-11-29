Українців визнали однією з найшвидше старіючих Націй

Науковий журнал Lancet опублікував дослідження, що порівнює швидкість старіння жителів різних країн. Вимірювати швидкість старіння в 192 країнах група вчених вирішила не за формальною тривалістю життя в тій чи іншій державі, а орієнтуючись на ряд захворювань, які зазвичай проявляються з віком.

У свій список вчені включили 92 хвороб, серед яких 13 недуг серцево-судинної системи (інсульт, миготлива аритмія, ендокардит і ін), 35 видів онкологічних захворювань, хвороба Паркінсона, погіршення слуху, катаракта і глаукома, хвороба Альцгеймера, травми, отримані при падінні під час ходьби, та ін.

Дослідження показало, що усі ці хвороби, які традиційно асоціюються з похилим віком, насправді розвиваються у жителів різних країн, у різному віці, в окремих випадках з різницею більш ніж в 30 років.

Проаналізувавши дані з 1990 по 2017 рр.., вчені також встановили середній вік старіння, до якого у землян зазвичай накопичується кілька старечих хвороб — 65 років.

Для жителів різних країн світу умовне 65-річчя настає в різному віці. Так, японці і швейцарці починають відчувати себе на 65 років, в середньому приблизно в 76 років, жителі Афганістану — в 51 рік, а жителі Центральноафриканської республіки — в 53 роки. Раніше за всіх старечі хвороби і супроводжуючі їх проблеми наздоганяють жителів Папуа-Нової Гвінеї-45 років.

Україну вчені віднесли до числа країн, чиє населення старіє швидше, ніж у середньому по світу: характерний для похилого віку набір хвороб у жителів України зазвичай є вже до 57 років.

У Росії "старість", за оцінками авторів дослідження, починається в 59 років, в Білорусі — в 60, в Сирії — в 63 роки, у В'єтнамі — в 64, Чехії — в 65, у Венесуелі — в 67, в США — в 68, у Великобританії — в 70, в Норвегії — в 72, у Франції — в 76.