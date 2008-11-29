Анексія Криму ніколи не буде визнана законною. Ні в Україні, ні на Заході

15 березня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. Засідання проходитиме у форматі Арріа (запрошені не тільки члени РБ ООН, а й представники інших країн-членів ООН та неурядових організацій).

Напередодні, 14 березня, ЄС затвердив санкції проти восьми громадян РФ за агресію в Керченській протоці. Також хочу нагадати про резолюцію ЄС проти стратегічного партнерства з Росією, прийнятої днями в 403 голоси. Один з найважливіших пунктів цього документа-акцентування увагу на загрозі Росії в Чорному, Балтійському і Середземному морях. Тобто, агресія РФ у Керченській протоці проти українських моряків сприймається не як виключно агресія на морі проти України, а як можлива поведінка Росії в акваторіях інших морів, тобто, як загроза й іншим морським державам.

Те ж саме сталося зі сприйняттям за всі ці роки війни на Донбасі. Якщо у 2014-2015 роках вона сприймалася як локальна війна і загроза Україні, то після всіх деструктивних дій Росії в різних країнах, у тому числі тих, які вважаються безпечними і невразливими для зовнішнього втручання (від втручання у вибори в США і Європі – до отруєння в Солсбері), постала в іншому світлі.

І, нарешті, Конгрес США схвалив днями резолюцію, в якій сказано (одна з чотирьох позицій), що США ніколи не визнають анексію Криму законною. А раніше, на Мюнхенській конференції з безпеки, Ангела Меркель у своєму виступі сказала, що анексія Криму актуалізувала необхідність НАТО, що було не настільки очевидно після завершення "холодної війни" і падіння "залізної завіси".

Анексія Криму ніколи не буде визнана законною. Ні в Україні, ні на Заході. Як ми пам'ятаємо, екс-народний депутат Андрій Артеменко вже робив спроби передати через російських "товаришів" свій план по здачі Криму. І чим це закінчилося ми теж знаємо – вигнанням з парламенту і позбавленням громадянства. Зараз будь-які ініціативи з обміну/здачі Криму неможливі.

Стосовно Петра Порошенка особливо-як відомо, Меджліс кримських татар якраз і підтримав його на виборах, мотивуючи це якраз тим, що Поршенко якраз проводить політику щодо повернення Криму. Хочу нагадати, що за активної участі президента були прийняті такі важливі рішення на міжнародному рівні/досягнуті результати, як: 1). Резолюція Генасамблені ООН (грудень 2018) Про "ситуацію з правами людини в Криму"; 2).завдяки домовленостям Петра Порошенка та Реджепа Таїпа Ердогана (і впливу Ердогана на Володимира Путіна) вдалося звільнити Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Що стосується Заходу, то він ніколи не погодиться зі зміною кордонів, тому що це зруйнує всю поствоєнну світову систему взагалі.

Так що, хто б які заяви про нібито "здачe" Криму і з якою мотивацією не робив, це апріорі неможливо, тому що суперечить інтересам всіх, крім Росії. Як би не хотілося Путіну, питання Криму - історично не закрите, і не може бути закрите.