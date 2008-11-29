Вигоряння: що робити, якщо ви розучилися відпочивати

Погодьтеся, часто можна зустріти людину, яка ночами любить засиджуватися на роботі, аби тільки здати проект раніше за інших. Зрозуміло, таке завзяття похвально. В якихось випадках подібна поведінка обумовлена сильними емоційними потрясінням, в інших – просто риса характеру. Якщо ж ми говоримо про другий тип, то для таких представників і написана ця стаття.

Психологи не залишають спроб знайти спосіб, який би допоміг відпочити і абстрагуватися від робочого процесу. Вам слід знати, що трудоголізм може зажадати від вас стільки ресурсів, скільки в вас є. Хотілося б навести один приклад, про який повідав один психоаналітик.

Отже, перед нами чоловік, який в передчутті відпочинку будував плани, що буде прокидатися не раніше полудня, читати книги, гуляти по паркам і дивитися улюблені серіали. Однак на ділі все виявилося трохи інакше, ніж уявляв собі він. Адже з перших днів чоловік склав собі графік, куди включив просвітництво в музеї, похід з друзями по розважальним закладам, вивчення іспанської мови і т. п. На жаль, після такої відпустки він, судячи з розповідей, втомився ще більше, помітивши повну спустошеність, ніж після робочого процесу. Залишалася всього лише одна крапля до нервового зриву.

Так, психоаналітик зазначає, що першою ознакою емоційного вигорання є почуття поспіху, боргу, навіть якщо вам нікуди поспішати. Навіть якщо трудоголік відзначить у себе цей пункт, він все одно буде працювати до останнього, адже в іншому випадку поява почуття сорому необоротна. Результат - сильна напруга від того, що він не може працювати, рівно, як і не здатний на відпочинок внаслідок сильної втоми. Більш того, подібна людина просто-напросто не може насолоджуватися буденними речами. І навіть розслаблююча практика не призведе до бажаного результату. Вдавайтеся до більш радикальних дій.

Зовнішні фактори

Якщо ви думаєте, що емоційне вигоряння обумовлено зовнішнім фактором-якийсь трапилася неприємності, краще придивіться до медитації і йоги. Можна зітхнути спокійно, якщо вам вдасться почути і зрозуміти власні бажання і прагнення, які, до речі, далеко не завжди збігаються з очікуваннями оточуючих. Пам'ятайте, що першорядно необхідно слухати внутрішній голос.

Внутрішні фактори

Якщо ви відчуваєте відповідальність, постарайтеся проаналізувати своє минуле. Наприклад, у разі пацієнта психоаналітика з'ясувалося, що з самого дитинства він виховувався у середовищі, де необхідно було працювати постійно, а повсякденні дрібниці і радості зовсім не водилися в цих стінах. Навіть перегляд телевізора – було недозволеною розкішшю. Чоловік пам'ятає, що навіть обід проходив в шаленому ритмі, щоб батьки через кілька хвилин знову бігли по своїх турботах і справах.

У схожих випадках людині необхідно виконати тотальну роботу над собою. Не бійтеся звернутися за допомогою до фахівця. Погодьтеся, часто люди живуть за готовим шаблоном, навіть не замислюючись над тим, чи правильно вони витрачають свій дорогоцінний час.

Тому, якщо ви відчули обурення, зупиніться і подумайте – чи не на порозі ви емоційного вигорання. Не миритеся з появою дискомфорту, а спробуйте розібратися в причинах його появи.