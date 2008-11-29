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Одежда для женщины после рождения ребенка
Жизнь женщины кардинально меняется после рождения малыша. Молодая мама непрестанно заботится о беспомощном младенце. При этом: хорошо выглядит, справляется с повседневными обязанностями, нередко даже работает. Кормление грудью – естественный процесс, для которого подходит любое место, время. Современная одежда кормящих должна скрывать от посторонних глаз обнаженную грудь, не стеснять движения.
Удобная и стильная
К платьям, топам, юбкам для мам предъявляют особые требования:
Одежда для дома и на выход
Вещи для дома имеют особый покрой, облегчающий доступ малыша к груди:
Бюстгальтеры двойные, мягкие, тянутся. Верхняя часть на петлях, крючках, отстегивается. Нижнее белье отшивается без косточек, во избежание нарушения кровообращения, образования лактостаза.
Отдельного внимания заслуживает одежда для прогулок и выхода. Платья обычно имеют молнию, скрытую в вытачке. Расстегнув ее, можно выполнять кормление в обычном режиме.
Свитшоты, майки, водолазки часто имеют потайную застежку. Вариант – двухслойные модели. Верхняя, нижняя части смещаются друг относительно друга, обнажая грудь. Иногда впереди предусмотрена драпировка, маскирующая клапан для груди. В качестве застежки нередко выступает декоративная завязка, отдельные элементы, идущие внахлест, по типу запаха.
Одежда для кормящих мам на https://tobestore.com/ отражает основную концепцию дизайнеров: максимально удобна, проста, эргономична. Рассчитана на ношение в разные сезоны. Осенью и весной удобны накидки-пончо, которые отлично справляются со своей основной функцией – укрывают от нескромных взоров малыша, защищают от холода, ветра.
Такую же цель преследуют специальные фартуки для кормления. Они всесезонны и универсальны. Ткань трехслойная, верхняя и нижняя часть – хлопковая. Внутри находится пленочная прослойка. Аксессуар используется как пеленка-непромокайка, дождевик в коляску. Он же убережет малыша в случае непредвиденных осадков.
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