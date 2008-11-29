Одежда для женщины после рождения ребенка

Жизнь женщины кардинально меняется после рождения малыша. Молодая мама непрестанно заботится о беспомощном младенце. При этом: хорошо выглядит, справляется с повседневными обязанностями, нередко даже работает. Кормление грудью – естественный процесс, для которого подходит любое место, время. Современная одежда кормящих должна скрывать от посторонних глаз обнаженную грудь, не стеснять движения.

Удобная и стильная

К платьям, топам, юбкам для мам предъявляют особые требования:

Натуральность материала. После родов происходит гормональная перестройка организма. Усиливается потоотделение, чувствительность кожи. Во избежание аллергических реакций, предпочтение отдают дышащим натуральным тканям, способствующим естественной вентиляции воздуха.

Комфорт. Важна свобода движений. Приоритетны просторные модели, желательно из трикотажа, вискозы.

Эстетичность. Долой неопрятные, бесформенные вещи! В интернет-магазине Tobestore представлены образцы, выгодно подчеркивающие соблазнительные изгибы фигуры, скрывающие ее недостатки.

Посадка по фигуре. Нежелательно приобретать одежду впрок, до того, как в ней возникнет необходимость. В послеродовой период размеры меняются несколько раз. Рекомендуется примерять обновки перед покупкой, проверить перед зеркалом сочетание с другими предметами гардероба.

Одежда для дома и на выход

Вещи для дома имеют особый покрой, облегчающий доступ малыша к груди:

Боковые вставки. В ночных рубашках - небольшие вырезы, закрытые внахлест отрезами аналогичной ткани. Легко сдвигаются в сторону, прорези не сдавливают грудь. В некоторых моделях имеются пуговицы, специальные клапаны.

Запах. Распространенный покрой халатов, топов, домашних кофт. Позволяет беспроблемно обнажить грудь одной рукой, если вторая поддерживает головку ребенка.

Майки с мягкой тканевой прокладкой. Благодаря такой вставке, выступившее молоко не попадет на наружный слой.

Глубокий вырез. Квадратный, v-образный в сарафанах, футболках, блузках.

Усиленная поддержка. Характерна для топов, рассчитанных на занятия спортом.

Бюстгальтеры двойные, мягкие, тянутся. Верхняя часть на петлях, крючках, отстегивается. Нижнее белье отшивается без косточек, во избежание нарушения кровообращения, образования лактостаза.

Отдельного внимания заслуживает одежда для прогулок и выхода. Платья обычно имеют молнию, скрытую в вытачке. Расстегнув ее, можно выполнять кормление в обычном режиме.

Свитшоты, майки, водолазки часто имеют потайную застежку. Вариант – двухслойные модели. Верхняя, нижняя части смещаются друг относительно друга, обнажая грудь. Иногда впереди предусмотрена драпировка, маскирующая клапан для груди. В качестве застежки нередко выступает декоративная завязка, отдельные элементы, идущие внахлест, по типу запаха.

Одежда для кормящих мам на https://tobestore.com/ отражает основную концепцию дизайнеров: максимально удобна, проста, эргономична. Рассчитана на ношение в разные сезоны. Осенью и весной удобны накидки-пончо, которые отлично справляются со своей основной функцией – укрывают от нескромных взоров малыша, защищают от холода, ветра.

Такую же цель преследуют специальные фартуки для кормления. Они всесезонны и универсальны. Ткань трехслойная, верхняя и нижняя часть – хлопковая. Внутри находится пленочная прослойка. Аксессуар используется как пеленка-непромокайка, дождевик в коляску. Он же убережет малыша в случае непредвиденных осадков.