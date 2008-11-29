Захід програє Порошенко

Всі спроби Заходу змусити нашу владу створити незалежні антикорупційні органи ( НАБУ, САП, АКС, НАПК) , які почнуть цю ж владу садити в колонії, попередньо конфіскувавши все її майно, зазнають невдачі. Точніше, ганебний і принизливий крах.

Три лінії захисту нашої влади від тиску США, ЄС і МВФ виглядають слудующим чином:

розкладання антикорупційних органів ще на стадії їх створення

скасування небезпечних статей або небезпечних законів в КС

нагнітання російської загрози

Усі три методи захисту в комплексі показали свою ефективність для захисту нашого правлячого класу.

НАБУ, САП і НАЗК виявилися розкладеними, корумпованими і підлеглими Адміністрації президента. Така ж доля чекає і державне бюро розслідувань. Генеральну прокуратуру також не вдалося реформувати: вона як була підлеглою АП і тотально корумпована, так і залишилася. Як виконувала політичне замовлення влади, так і виконує. Про СБУ навіть і говорити смішно.

Конституційний суд скасував в КК найнебезпечнішу статтю про "незаконне збагачення" , як невідповідну Конституції України. Захід - у прострації. Під цю статтю видавалися кредити! Таким же чином рано чи пізно обов'язково буде скасовано і Антикорупційний суд, який, до речі, дійсно не відповідає Конституції.

Хоча, можна з останніх новин про Порошенко , бачити, що Петро Олексійович запропонував Верховній Раді знову ввести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення з урахуванням зауважень Конституційного Суду подавши свій законопроект. Можна припустити, що новий закон не буде прийнятий та поповнить стопку інших антикорупційних починань.

Захід виглядає наївним дурнем. Але не в тому плані, що він не розуміє, що грає з наперсточниками. Захід чудово розуміє, з ким він має справу. Захід виглядає безглуздо, тому що він наївно сподівається переграти наших шулерів, надаючи їм кредити в обмін на ухвалення необхідних законів.

Йому це не вдасться! Не вдасться, тому системи мотивації у протистоянні сторін абсолютно різні. Захід представляють звичайні чиновники ЄС, США або МВФ, поведінка яких суто бюрократична. Бюрократична мотивація - дуже слабка мотивація, спрямована не на результат, а на кар'єру, на виключення грубих помилок, виключення персональної відповідальності і т. д. Це боязка, політкоректна мотивація.

Українську сторону представляють згуртовані клани, які в цій грі ризикують і власністю і свободою. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Гранично мотивований Порошенко, навколо якого в його протистоянні Заходу реально об'єдналася вся правляча еліта, легко переграє роз'єднаний Захід, маніпулюючи ним як завгодно.

І, так, найголовніше. Заходу в м'якій формі дали зрозуміти, що якщо занадто сильно буде тиснути, то наш правлячий клас змінить геополітичну орієнтацію. І змінить!! Не в першій. Дворушництво, фарисейство і кидки завжди були притаманні нашій еліті. Мости з Росією жодна українська влада спалювати не буде. Максимум - це зовнішня імітація протистояння з Росією, а товарообіг зростає, запчастини для оборонки закуповуються, з російськими банками грошики ганяються. Євробачення - це політика для лохів, а real politic - це для серйозних людей.

На Захід шкода дивитися. Зараз він нагадує якусь медузу, яку викинули на гарячий пісок. Його сопливі, політкоректні, боягузливі коментарі з приводу скасування статті "про незаконне збагачення" нічого крім презирства не викликають.