Вчений назвав причини появи хвороби Альцгеймера

Доктор медицини, фахівець в області нейродегенеративних захворювань Дейл Бредесен назвав три основні причини виникнення хвороби Альцгеймера. Він виступив на прес-конференції, присвяченій системі діагностики та лікування цього захворювання.

«Те, з-за чого хвороба Альцгеймера виникає, насправді є захисною реакцією організму на три основні групи збудників запалення, порушення балансу гормонів та наявність токсинів», — повідомив учений.

Запалення — це реакція організму на віруси, бактерії, грибки і паразити. Коли організм починають наповнювати патогени, він виробляє особливий захисний білок амілоїд. Це речовина призводить до загибелі клітин мозку, що є результатом хвороби Альцгеймера.

Також запалення можуть провокувати трансжири і цукор, якщо людина ними зловживає. Саме тому, щоб уникнути старечої деменції, лікарі рекомендують берегти своє здоров'я і правильно харчуватися.

З віком знижується вміст в організмі деяких гормонів, наприклад, естрадіолу і тестостерону. Це також провокує вироблення небезпечного амілоїду. Аналогічні ефекти викликають скорочення поживних речовин і зниження розумової активності. Тому ефективні заходи профілактики хвороби Альцгеймера - прийом вітамінів, харчових добавок та інтелектуальна робота.

Амілоїди "правлять бал" також, коли в організм людини потрапляють токсичні метали (ртуть, мідь) або біотоксини. Потрібно з'ясувати джерело шкідливого впливу, усунути його, а потім провести детоксикацію.

«Це очищення організму за допомогою корисних продуктів <...> Збільшення частки важливих молекул, наприклад, глутатіону. Таким чином, у мозку пропадає необхідність "штампувати " амілоїди", - пише доктор Дейл Бредесен у своїй книзі «нестаріючий мозок».

Щоб звести до мінімуму розвиток старчої деменції, він порадив після 45 років особливо ретельно стежити за своїм здоров'ям: регулярно проводити різні дослідження головного мозку і біохімічний аналіз крові. Але і здоровий спосіб життя і спорт збільшать ваші шанси на активну старість.

За даними ВООЗ, сьогодні у всьому світі налічується близько 35,6 мільйона людей з деменцією. Це число подвоїться до 2030 року і потроїться до 2050 року. Головна причина сумної статистики — старіння населення. Зростає тривалість життя і збільшується число літніх людей.

Як зазначила керівник відділу геріатричної психіатрії та відділення хвороби Альцгеймера Наукового центру психічного здоров'я Світлана Гаврилова, вже сьогодні існує ймовірність, що кожна людина стане жертвою хвороби Альцгеймера.

Експерт зазначила, що в даний час не існує препаратів, які повністю виліковують хворобу Альцгеймера. Всі ліки дають тільки обмежений ефект: можуть лише трохи уповільнити перебіг хвороби. Пошук ефективного препарату від серйозної хвороби — завдання найближчого майбутнього.