Лікування та реабілітація нарко- і алкозалежних

Регулярне вживання алкоголю або наркотичних речовин впливає на всі сторони людського організму. Алкоголік і наркоман страждає психічними розладами, відчуває фізичну втому і звужує своє коло спілкування, віддаючи перевагу собі подібним. Своєчасне втручання в життя залежної людини і вжиття заходів щодо усунення алко- і наркозалежності зможе запобігти ряд проблем, супутніх алкоголізму і наркоманії та повернути залежного до тверезості.

Дивна поведінка, замкненість, нервозність, нічний спосіб життя, наявність незрозумілих предметів, згортків, пляшок, ліків і інші деталі - це перший тривожний дзвінок, на який варто звернути увагу. Важливо пам'ятати, що алкоголізм і наркоманія - серйозні хвороби, що вимагають втручання фахівців. Спеціалісти snaiper.org.ua відмічають, що алко- і наркозалежність не пройде як мігрень або застуда, для лікування хімічної залежності використовуються специфічним методики, які повертають людині здорове мислення і поведінку.

Психологічна мотивація на лікування алкоголізму і наркоманії

На тлі систематичного вживання психотропних речовин алкоголік і наркоман перетворюється в неврівноважену, агресивну і депресивну людину. Залежний, перебуваючи в такому стані, втрачає контроль над своїми діями і здійснює ряд необдуманих вчинків, що несуть важкі наслідки. Затуманений розум, під впливом психоактивних речовин (ПАР), штовхає на обман, розбої, крадіжки та інші правопорушення, переслідувані законом. У зв'язку з цим, велика частина залежних людей має проблеми з правоохоронними органами або кримінальне минуле. Людина відчуває стрес і на цьому тлі відбувається емоційний і психологічний дисбаланс. У зв'язку з неправильним мисленням, алкоголік і наркоман навідріз відмовляється від лікування своєї хвороби, думаючи про те, що втратить свободу і право вибору. В цьому випадку, родичам залежного слід звернутися за допомогою до професіоналів, які працюють з алко- та наркозалежними.

Кваліфікований фахівець в області психології зможе знайти правильний підхід і мотивацію на проходження лікування від алкоголізму і лікування від наркоманії. Психотерапевт знайде потрібні важелі впливу на підсвідомість залежного і доб'ється позитивного ефекту. У лікуванні алкоголізму і наркоманії справжнє бажання самого залежного - це половина успіху, що забезпечує досягнення стійкої ремісії.

Як лікують алкоголізм і наркоманію в реабілітаційних центрах?

Реабілітаційний центр - це один з ефективних способів лікування алкоголізму і наркоманії. Курс лікування в подібному закладі включає в себе всі необхідні методики, спрямовані на зміну способу життя і мислення залежної людини.

На початковому етапі відбувається повне очищення організму - детоксикація від алкоголю, детоксикація від наркотиків, зняття ломки і абстинентного синдрому. Всі ці процедури розробляє лікар, спираючись на індивідуальні фізичні особливості клієнта.

Після того, як фізичний стан нормалізувався, в роботу із залежним включаються психологи. Спілкування з фахівцем направлено на зміну мислення і усунення вогнища проблеми алкоголізму і наркоманії.

У більшості реабілітаційних центрів, курс лікування алкоголізму та лікування наркоманії заснований на 12-кроковій програмі, успішно використовується уже більше двадцяти років. Рекомендації цієї методики допомагають колишнім алкоголікам і наркоманам повністю контролювати свої думки, емоції і дії, і при цьому насолоджуватися повноцінним тверезим життям.

Психологічна реабілітація - це один з найбільш популярних і дієвих способів лікування алкоголізму та лікування наркоманії. На території реабілітаційного центру створюються всі умови для того, щоб відновлення залежного було безболісним і максимально стійким.

Коригування програми лікування та підбір нових способів впливу на залежну людину дозволяють зробити курс лікування індивідуальним і ефективним. Цілодобове спостереження за видужуючими і психологічна підтримка родичів дозволяють повністю викорінити проблему алкоголізму і наркоманії в сім'ї.

За матеріалами центру реабілітації СНАЙПЕР джерело