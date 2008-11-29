Достоинства и разновидности беспружинных матрасов

К выбору матраса необходимо подходить даже с большим вниманием, чем к самой кровати. Ведь ни красивое изголовье, ни порода дерева, из которой изготовлен каркас кровати, не влияют на самочувствие и здоровье человека. А тип ламелей не дает ощутимой разницы в сроке службы спального места или степени его жесткости. Иное дело матрас.

Преимущества беспружинных матрасов

Непосредственно от матраса зависит качество сна и отдыха, состояние опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы и кожи. Сегодня все больше людей предпочитают беспружинные матрасы, выгодно отличающиеся от пружинных по следующим характеристикам:

есть модели, не имеющие ограничений по нагрузке на спальное место;

не скрипят ни при каких условиях;

не содержат металла, который рано или поздно начинает чувствоваться сквозь севший наполнитель;

не имеет пустот, в которых свойственно скапливаться пыли;

в целом жестче пружинных, поэтому лучше поддерживают позвоночник в анатомически правильном положении;

рекомендованы врачами для детей и подростков.

Беспружинный матрас от производителя – это еще и выгодная стоимость, в которую не входят торговые наценки посредников: покупатель платит исключительно за качество материалов и профессионализм специалистов. Транспортировка данного вида матрасов проще, допускается незначительное сгибание изделия (тонкие модели до 10 см можно даже сворачивать в рулон). Это значит отсутствие затрат на обрешетку при доставке транспортными компаниями. Экономии средств способствует и предложение купить беспружинный матрас от производителя на сайте Veneto.ua. В таком случае покупатель минует торговые наценки посредников, оплачивая исключительно качество материалов и профессионализм специалистов.

Виды беспружинных матрасов

По типу наполнителя различают изделия из натуральных, синтетических и смешанных материалов. Латекс, кокосовая и банановая койра, лен, войлок и шерсть, являясь натуральными волокнами:

гипоаллергенны и рекомендованы дерматологами для людей с чувствительной кожей;

отлично пропускают воздух и влагу;

зимой согревают, а летом не парят;

имеют сравнительно небольшую усадку.

Такие модели принадлежат к высшей ценовой категории, хотя производители стараются выпускать изделия, где прослойки латекса и кокоса чередуются с синтетическими материалами. Это снижает себестоимость изготовления, но при этом наделяет эти разновидности достоинствами натуральных материалов.

Модели эконом-класса состоят из различных комбинаций склеенных между собой слоев пенополиуретана, пролатекса, холлофайбера, группы материалов меморикс. Это синтетические наполнители, обладающие различной степенью жесткости, упругости и износостойкости. Главное их преимущество – низкая стоимость. Но есть и другие:

холлофайбер не собирает пыль и не впитывает запахи;

Memory Foam помогает телу максимально расслабиться, поскольку не оказывает ответного давления;

пролатекс по сравнению с натуральным аналогом меньше весит, эластичнее и жестче.

Выбирая между искусственными и натуральными наполнителями, стоит помнить, что современные технологии позволяют любой из них сделать долговечным и комфортным в использовании.

По способу изготовления беспружинные матрасы бывают трех видов:

из моноблока;

слоеные;

гибридные.

Первые могут иметь различную толщину, но при этом обязательно состоят из цельного блока койры, латекса, меморикса и т. д. Они неприхотливы к условиям эксплуатации, в отличие от слоеных, где разные наполнители могут смещаться один относительно другого.

Модель, в которой чередуются одинаковые по толщине каркасные плиты и мягкие прослойки, сочетает в себе достоинства каждого использованного материала, имея при этом доступную цену. Гибридные модели имеют в качестве основы более толстый моноблок, дополненный сверху и снизу вспомогательными плитами. Они придают изделию свойства, недостающие основному материалу. На сайте veneto.ua представлены все существующие разновидности беспружинных матрасов, подробное описание которых поможет сделать правильный выбор.

Итак, выбирая беспружинный матрас, учитывайте свойства его наполнителей, от которых зависит степень жесткости, срок эксплуатации, характер воздействия на мышцы и опорно-двигательный аппарат, комфорт сна.