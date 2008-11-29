Покупка жилья на вторичном рынке

В настоящее время люди стараются приобретать недвижимое имущество на вторичном рынке, дабы снизить риски при вложении личных денежных средств. Поэтому зачастую будущие жильцы выбирают покупку вторичного жилого помещения. Такой вариант считается более практичным, нежели участвовать в финансовых сделках на начальных этапах строительства домов.

Что означает вторичную жилплощадь?

Вторичное жильё (далее "вторичка") имеет огромное разнообразие квартир, имеющих различные характеристики.

Вторичка подразделяется на следующие типы планировки:

Эконом - класс. Жильё неудобной планировки в старых постройках. Количество этажей - 3-4. Отдельные зоны (кухня, ванная комната) небольших размеров. Возможное отсутствие необходимых коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация). Стандарт. Типовые построения, имеющие 5-16 этажей. Наличие 2,3 и однокомнатных квартир. Недвижимость современного типа. Удобная планировка с повышенной комфортностью. Элитная "вторичка". Дома содержат 25-30 квартирных номеров. Одна жилплощадь занимает 1 этаж. Главными отличительными особенностями являются повышенная комфортабельность, наличие облагорожения территории внутри дома (парковка машин, детская площадка, лифт, консьерж).

Риски при покупке квартиры на вторичном рынке

Существуют некие риски при покупке жилья через собственника:

приобретение жилья по поддельной доверенности;

покупка жилого помещения, владение которой принадлежит второстепенным лицам;

заключение договора о внесении задатка без нотариального подтверждения;

проживание в квартире несовершеннолетних детей;

встреча с мошенниками;

незаконная перепланировка будущей квартиры.

Покупка жилья должна осуществляться при наличии информационных справок о данной недвижимости.

Поиск недвижимости

Выбор жилья предполагает поиск подходящей недвижимости. Для примера возьмем выборку однокомнатных квартир https://address.ua/kiev/prodazha-kvartir-1-komnatnye/ во всех районах Киева, как самый востребованный вариант. Необходимо определить цель поиска:

Финансовое вложение предполагает покупку недвижимого имущества, на которую в будущем цена будет возрастать (элитные жилые дома с развитой инфраструктурой). Наличие определённой денежной суммы на приобретение жилого помещения. На роль помощника в данном вопросе выступает риэлтор с немалой базой объектов. Он поможет подобрать оптимальный вариант для приобретения жилья. Определённый стандарт площади. В качестве будущих жильцов выступают многодетные семьи. Иногда причиной такого выбора выступают строгие ограничения по количеству кв.м на 1 человека.

Определённая цель существенно снижает круг поиска. Подходящий вариант можно подобрать очень быстро. При наличии у покупателя знаний правил купли-продажи недвижимого имущества, то найти продавца можно самостоятельно. Достаточно поспрашивать коллег по работе или знакомых. Если выбор остановился на одном из домов, то можно прочесть объявления у подъездов, узнать необходимую информацию у жильцов данного жилого комплекса. Подходящий вариант - просмотр объявлений в средствах массовой информации и на специализированных сайтах, таких как address.ua, где расположена точная информация о продаже и покупке квартир.

Можно воспользоваться услугами риэлтора. Стоимость услуги достигает до 10% от суммы заключённой сделки. Поиск профессиональной риэлторской службы может затянуть срок приобретения жилплощади на основании случаев мошенничества со стороны недобросовестных граждан. Поэтому необходимо основательно подойти к выбору подходящего специалиста.