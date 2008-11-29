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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Покупка жилья на вторичном рынке
В настоящее время люди стараются приобретать недвижимое имущество на вторичном рынке, дабы снизить риски при вложении личных денежных средств. Поэтому зачастую будущие жильцы выбирают покупку вторичного жилого помещения. Такой вариант считается более практичным, нежели участвовать в финансовых сделках на начальных этапах строительства домов.
Что означает вторичную жилплощадь?
Вторичное жильё (далее "вторичка") имеет огромное разнообразие квартир, имеющих различные характеристики.
Вторичка подразделяется на следующие типы планировки:
Риски при покупке квартиры на вторичном рынке
Существуют некие риски при покупке жилья через собственника:
Покупка жилья должна осуществляться при наличии информационных справок о данной недвижимости.
Поиск недвижимости
Выбор жилья предполагает поиск подходящей недвижимости. Для примера возьмем выборку однокомнатных квартир https://address.ua/kiev/prodazha-kvartir-1-komnatnye/ во всех районах Киева, как самый востребованный вариант. Необходимо определить цель поиска:
Определённая цель существенно снижает круг поиска. Подходящий вариант можно подобрать очень быстро. При наличии у покупателя знаний правил купли-продажи недвижимого имущества, то найти продавца можно самостоятельно. Достаточно поспрашивать коллег по работе или знакомых. Если выбор остановился на одном из домов, то можно прочесть объявления у подъездов, узнать необходимую информацию у жильцов данного жилого комплекса. Подходящий вариант - просмотр объявлений в средствах массовой информации и на специализированных сайтах, таких как address.ua, где расположена точная информация о продаже и покупке квартир.
Можно воспользоваться услугами риэлтора. Стоимость услуги достигает до 10% от суммы заключённой сделки. Поиск профессиональной риэлторской службы может затянуть срок приобретения жилплощади на основании случаев мошенничества со стороны недобросовестных граждан. Поэтому необходимо основательно подойти к выбору подходящего специалиста.
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