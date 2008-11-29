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Декоративные пленки Llumar
Для комфортного использования оконных стекол в автомобиле или в жилом помещении используется тонировка. Проще всего ее добиться применяя специальную пленку. Перейдя по ссылке: tonirovka.ua можно найти широкий ассортимент полиэтиленовых пленок для сбережения поверхности от возможного механического повреждения или для простого декорирования. Это позволит создать уютную обстановку внутри помещения, повысит срок эксплуатации дорогих вещей.
Предоставляемые выгоды
Используя данную пленку можно получить удивительный результат. Есть возможность:
В любое время можно снять полиэтиленовую пленку, получить защищаемую поверхность в первозданном виде. При желании, ее легко заменить на другое покрытие.
Выпускаемый ассортимент пленок
Данная компания предлагает декоративные пленки Llumar. Сюда относятся:
Представлено сотни вариантов готового продукта. Они обладают высоким качеством, устойчивые к царапанью и отвечают требованиям международных стандартов. Эти изделия считаются лучшими среди ближайших конкурентов.
Преимущества пленки
Полиэтиленовые пленки LLumar предоставляют ряд преимуществ. К ним относятся:
Замена оконного стекла или ремонт мебели является дорогостоящим мероприятием. Заменить пленку дешевле и быстрее. Выгода очевидна. При минимальных финансовых затратах получается желаемый результат.
Исторические факты
Перед тем, как стать мировым брендом компания LLumar прошла полувековой путь становления на рынке. О чем гласят следующие исторические факты:
Компания LLumar занимает лидерские позиции по производству полиэтиленовой пленки. На ее производственных площадях внедрены лучшие технологии. Это обеспечивает превосходное качество выпускаемого товара. Ее производство находится в Великобритании и США. Она имеет сертификат ISO.
Приобретая товар у компании LLumar человек оберегает себя от возможной подделки. Он полностью соответствует заявленным эксплуатационным характеристикам. Получайте удовольствие от комфортного проживания!
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