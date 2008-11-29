Декоративные пленки Llumar

Для комфортного использования оконных стекол в автомобиле или в жилом помещении используется тонировка. Проще всего ее добиться применяя специальную пленку. Перейдя по ссылке: tonirovka.ua можно найти широкий ассортимент полиэтиленовых пленок для сбережения поверхности от возможного механического повреждения или для простого декорирования. Это позволит создать уютную обстановку внутри помещения, повысит срок эксплуатации дорогих вещей.

Предоставляемые выгоды

Используя данную пленку можно получить удивительный результат. Есть возможность:

создать матовую поверхность подоконника;

увеличить срок эксплуатации кухонного гарнитура, уберечь его поверхность от жирового налета;

обклеить входную дверь квартиры и увеличить срок ее эксплуатации;

сделать желаемую атмосферу внутри помещения или автомобиля, ограничить проникновение солнечных лучей;

обклеить бампер, пороги и фартук автомобиля, сберегая их от возможного повреждения.

В любое время можно снять полиэтиленовую пленку, получить защищаемую поверхность в первозданном виде. При желании, ее легко заменить на другое покрытие.

Выпускаемый ассортимент пленок

Данная компания предлагает декоративные пленки Llumar. Сюда относятся:

пленки, защищающие от воздействия солнечного света;

покрытия, оберегающие поверхности от механических повреждений;

декоративные изделия с различной цветовой гаммой.

Представлено сотни вариантов готового продукта. Они обладают высоким качеством, устойчивые к царапанью и отвечают требованиям международных стандартов. Эти изделия считаются лучшими среди ближайших конкурентов.

Преимущества пленки

Полиэтиленовые пленки LLumar предоставляют ряд преимуществ. К ним относятся:

Большие дизайнерские возможности. Пленки представлены в широком цветовом диапазоне, имеют разную текстуру. Это позволяет подобрать изделие, отвечающее необходимым требованиям.

Визуальное увеличение пространства. Пленки с матовым покрытием позволяют проникновение солнечного света внутрь пространства, одновременно защищают частную жизнь от постороннего контроля.

Удаление слепящего света. При помощи пленки можно оградить доступ солнечного света внутрь помещения, тем самым уберечь глаза от чрезмерного перенапряжения.

Замена оконного стекла или ремонт мебели является дорогостоящим мероприятием. Заменить пленку дешевле и быстрее. Выгода очевидна. При минимальных финансовых затратах получается желаемый результат.

Исторические факты

Перед тем, как стать мировым брендом компания LLumar прошла полувековой путь становления на рынке. О чем гласят следующие исторические факты:

Фирма, занимающаяся изготовлением пленки LLumar ведет свою деятельность с 1955 г. В первичном состоянии она носила название "Martin Processing".

В 1987 г. ее приобрела английская фирма "Courtaulds".

В 1999 г. ее поглотила компания "Solutia Inc", занимающая в то время мировое значение. Центральный офис находился в штате Миссури, США.

Компания LLumar занимает лидерские позиции по производству полиэтиленовой пленки. На ее производственных площадях внедрены лучшие технологии. Это обеспечивает превосходное качество выпускаемого товара. Ее производство находится в Великобритании и США. Она имеет сертификат ISO.

Приобретая товар у компании LLumar человек оберегает себя от возможной подделки. Он полностью соответствует заявленным эксплуатационным характеристикам. Получайте удовольствие от комфортного проживания!