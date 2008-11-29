Чем и почему наркотики опасны для здоровья?

Наркомания — проблема, с которой люди сталкиваются по всему миру. В одних странах к наркоманам относятся как к неблагополучным слоям общества. В других же наркозависимых принято считать больными. Но общее у них одно — ежегодное увеличение количества наркоманов. Мировая статистика говорит, что в 2018 году скончалось 190 000 человек из-за передозировки. Наркотики — вещество, разрушающее как тело, так и личность. Жертвой рискует стать каждый. Этот недуг задевает все социальные слои. Почему люди начинают употреблять наркотики? Часто причина кроется в пережитых эмоциональных потрясениях. Это средство, помогающее отдалиться от проблем, внутренних конфликтов. И это превращается в систему, регулярный ритуал побега от внутренних переживаний. Дети и подростки возрастом 10-18 лет могут стать на путь наркомании, поддавшись влиянию старших товарищей, но о последствиях и чем это чревато для здоровья не думает никто.

Чем опасны наркотики: физический и психологический вред

В наркотических веществах человек ищет укрытие от переживаний, эмоциональный комфорт, однако не замечает, как они разрушают его изнутри. Различают психологическую и физическую зависимость. Обе возникают уже после первого приема психоактивных веществ, но психологическая считается более серьезной, так как нуждается в индивидуальном подходе к лечению, поэтому после поступления в центр реабилитации с пациентом сразу начинают работать психологи.

Опасность и чем страшна наркозависимость психическая:

разрушение личности и моральных принципов;

смена поведения;

апатия, замкнутость;

острые, хронические психозы;

перепады настроения;

депрессия, суицидальные наклонности;

шизофрения;

неподконтрольное желание принять наркотик.

Физическая зависимость формируется при длительном употреблении наркотиков. Опасна тем, что для человека развиваться может незаметно. Даже если он частично замечает это, чаще всего игнорирует.

Чем опасна наркозависимость физическая:

развивается на фоне психологической зависимости;

потеря контроля;

изменение сознания;

внезапное желание принять наркотики;

ломка возникает при уменьшении количества веществ в крови.

Опасность употребления наркотиков также проявляется и во вреде для органов, поэтому важно обратиться за помощью к специалистам как можно раньше. Успех реабилитации зависит от состояния, в котором пациент поступает на учет.

Какой вред наносят наркотики внутренним органам

Какие бы наркотики ни принимал человек, их опасность всегда в одном — в летальном исходе. Они оказывают удар по ЦНС, сердцу, почкам, печени уже после первого раза. Важно помочь наркоману очистить организм и вылечиться прежде, чем будет поздно.

Какой вред от наркотиков организму:

дезадаптация, дереализация;

бронхит, рак легких;

гипертония, аритмия, тахикардия;

сердечная недостаточность;

нарушения метаболизма;

цирроз печени;

бесплодие;

выкидыш;

импотенция;

рождение ребенка с отклонениями.

Усвоив, почему вредны наркотики, настоятельно рекомендуем не игнорировать проблему, если кто-то из близких страдает наркоманией. При первых подозрениях и признаках позвоните на горячую линию реабилитационного центра. Пытаться донести до больного свое мнение опасно. Он может занять оборонительную позицию, а в состоянии измененного сознания причинить вред. Самостоятельно осознать недуг и справиться практически невозможно. Квалифицированная помощь в лечении наркомании можно получить в центре реабилитации «Трансформация», где предоставляется услуга помощи психологами, наркологами и невропатологами. Здесь ваш близкий пройдет диагностику, курс детоксикации, будет наблюдаться у лучших врачей. Чтобы сделать первый шаг, позвоните.