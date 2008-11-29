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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Чем и почему наркотики опасны для здоровья?
Наркомания — проблема, с которой люди сталкиваются по всему миру. В одних странах к наркоманам относятся как к неблагополучным слоям общества. В других же наркозависимых принято считать больными. Но общее у них одно — ежегодное увеличение количества наркоманов. Мировая статистика говорит, что в 2018 году скончалось 190 000 человек из-за передозировки. Наркотики — вещество, разрушающее как тело, так и личность. Жертвой рискует стать каждый. Этот недуг задевает все социальные слои. Почему люди начинают употреблять наркотики? Часто причина кроется в пережитых эмоциональных потрясениях. Это средство, помогающее отдалиться от проблем, внутренних конфликтов. И это превращается в систему, регулярный ритуал побега от внутренних переживаний. Дети и подростки возрастом 10-18 лет могут стать на путь наркомании, поддавшись влиянию старших товарищей, но о последствиях и чем это чревато для здоровья не думает никто.
Чем опасны наркотики: физический и психологический вред
В наркотических веществах человек ищет укрытие от переживаний, эмоциональный комфорт, однако не замечает, как они разрушают его изнутри. Различают психологическую и физическую зависимость. Обе возникают уже после первого приема психоактивных веществ, но психологическая считается более серьезной, так как нуждается в индивидуальном подходе к лечению, поэтому после поступления в центр реабилитации с пациентом сразу начинают работать психологи.
Опасность и чем страшна наркозависимость психическая:
Физическая зависимость формируется при длительном употреблении наркотиков. Опасна тем, что для человека развиваться может незаметно. Даже если он частично замечает это, чаще всего игнорирует.
Чем опасна наркозависимость физическая:
Опасность употребления наркотиков также проявляется и во вреде для органов, поэтому важно обратиться за помощью к специалистам как можно раньше. Успех реабилитации зависит от состояния, в котором пациент поступает на учет.
Какой вред наносят наркотики внутренним органам
Какие бы наркотики ни принимал человек, их опасность всегда в одном — в летальном исходе. Они оказывают удар по ЦНС, сердцу, почкам, печени уже после первого раза. Важно помочь наркоману очистить организм и вылечиться прежде, чем будет поздно.
Какой вред от наркотиков организму:
Усвоив, почему вредны наркотики, настоятельно рекомендуем не игнорировать проблему, если кто-то из близких страдает наркоманией. При первых подозрениях и признаках позвоните на горячую линию реабилитационного центра. Пытаться донести до больного свое мнение опасно. Он может занять оборонительную позицию, а в состоянии измененного сознания причинить вред. Самостоятельно осознать недуг и справиться практически невозможно. Квалифицированная помощь в лечении наркомании можно получить в центре реабилитации «Трансформация», где предоставляется услуга помощи психологами, наркологами и невропатологами. Здесь ваш близкий пройдет диагностику, курс детоксикации, будет наблюдаться у лучших врачей. Чтобы сделать первый шаг, позвоните.
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