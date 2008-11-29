Таргетинг для підвищення ефективності інтернет-торгівлі

Щоб в умовах сучасної конкуренції максимально підвищити ефективність інтернет-торгівлі, необхідно підбирати найбільш досконалі інструменти маркетингу. Тому, зокрема, для просування рекламного продукту активно застосовується таргетинг. В соціальних мережах та зовнішній рекламі він теж виконує ключові функції. Але найбільш органічно цей прийом спрацьовує саме в інтернет-маркетингу.

Що таке таргетинг?

Таргетинг– це особливий маркетинговий механізм, який складається зі спеціально підібраних методів для пошуку цільової аудиторії, яка найбільш вірогідно може стати потенційним споживачем конкретного продукту, що рекламується в даному випадку. Завдяки цьому прийому значно зростає ефективність реклами. Потенціал таргетингу надзвичайно корисний в процесі SEO-оптимізації сайтів. Просування онлайн-ресурсу з його застосуванням можна замовити на сайті lukashuk.pro. Це професійний майданчик, спеціалісти якого здатні суттєво покращити роботу будь-якого інтернет-магазину за найкоротший проміжок часу.

Таргетування також широко застосовується в роботі пошукових систем, адже для них важливо в залежності від запиту визначити специфіку користувача. Актуальним є таргетинг в соціальних та банерних мережах, контекстній та інших видах реклами. Це пояснюється важливістю доведення через них рекламної пропозиції до споживачів з урахуванням притаманних їм цілей та потреб.

Яким буває таргетинг?

Даний маркетинговий прийом в залежності від завдань рекламні чи SEO-компанії застосовують конкретного виду, адже він буває різноманітним. Так, реклама в новинах стане більш ефективною, якщо задіяти географічний таргетинг. Тоді посил спрацює на аудиторію споживачів конкретного регіону. Якщо рекламний матеріал розміщується у спеціалізованих чи фахових журналах, то доречно використовувати таргетування за інтересами. На сьогодні найбільш поширені такі види таргетингу:

за адресою користувача чи географічний;

за IP-адресами чи тимчасовий;

за провайдерами;

за типом підключення;

за частотою показів банерів;

за тематикою наповнення;

за зведеними даними з cookie-файлів.

Е-таргетинг

В інтернет-середовищі цей прийом має свою специфіку. Е-таргетинг вибудовується з технологічних та дизайнерських маркетингових розробок. Він оптимізує відслідковування потенційного споживача з велетенської онлайн-аудиторії. Такий вид таргетингу суттєво здешевлює витрати, спрямовані на приваблення клієнтів до рекламованого об'єкту –товару, інтернет-порталу, ppc чи будь-якої іншої рекламної моделі. Щоб застосування даного маркетингового прийому стало максимально ефективним, потрібна грамотно підібрана система дій, спрямованих на модернізацію реклами. Зокрема, сео-оптимізатори повинні:

зібрати інформацію про цільову аудиторію;

оцінити її специфіку, об’єм та якісний склад;

визначити форму актуальної подачі реклами;

обрати найбільш вдалу структуру й конструкцію;

оцінити рівень надійності зібраної інформації;

накреслити стратегію оптимізації онлайн-ресурсу.

Характеристики аудиторії, відбір цільових груп, демонстрування інформаційного повідомлення, його розміщення на відповідних сайтах – все це виконається на найвищому професійному рівні, якщо ви замовите SEO-оптимізацію із застосування таргетингу на сайті www.lukashuk.pro. Приємно, що вартість послуг цієї команди завжди залишається доволі демократичною.