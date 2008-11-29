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Таргетинг для підвищення ефективності інтернет-торгівлі

Щоб в умовах сучасної конкуренції максимально підвищити ефективність інтернет-торгівлі, необхідно підбирати найбільш досконалі інструменти маркетингу. Тому, зокрема, для просування рекламного продукту активно застосовується таргетинг. В соціальних мережах та зовнішній рекламі він теж виконує ключові функції. Але найбільш органічно цей прийом спрацьовує саме в інтернет-маркетингу.

Настройка таргетинга

Що таке таргетинг?

Таргетинг– це особливий маркетинговий механізм, який складається зі спеціально підібраних методів для пошуку цільової аудиторії, яка найбільш вірогідно може стати потенційним споживачем конкретного продукту, що рекламується в даному випадку. Завдяки цьому прийому значно зростає ефективність реклами. Потенціал таргетингу надзвичайно корисний в процесі SEO-оптимізації сайтів. Просування онлайн-ресурсу з його застосуванням можна замовити на сайті lukashuk.pro. Це професійний майданчик, спеціалісти якого здатні суттєво покращити роботу будь-якого інтернет-магазину за найкоротший проміжок часу.

Таргетування також широко застосовується в роботі пошукових систем, адже для них важливо в залежності від запиту визначити специфіку користувача. Актуальним є таргетинг в соціальних та банерних мережах, контекстній та інших видах реклами. Це пояснюється важливістю доведення через них рекламної пропозиції до споживачів з урахуванням притаманних їм цілей та потреб.

Яким буває таргетинг?

Даний маркетинговий прийом в залежності від завдань рекламні чи SEO-компанії застосовують конкретного виду, адже він буває різноманітним. Так, реклама в новинах стане більш ефективною, якщо задіяти географічний таргетинг. Тоді посил спрацює на аудиторію споживачів конкретного регіону. Якщо рекламний матеріал розміщується у спеціалізованих чи фахових журналах, то доречно використовувати таргетування за інтересами. На сьогодні найбільш поширені такі види таргетингу:

  • за адресою користувача чи географічний;
  • за IP-адресами чи тимчасовий;
  • за провайдерами;
  • за типом підключення;
  • за частотою показів банерів;
  • за тематикою наповнення;
  • за зведеними даними з cookie-файлів.

Виды таргетинга

Е-таргетинг

В інтернет-середовищі цей прийом має свою специфіку. Е-таргетинг вибудовується з технологічних та дизайнерських маркетингових розробок. Він оптимізує відслідковування потенційного споживача з велетенської онлайн-аудиторії. Такий вид таргетингу суттєво здешевлює витрати, спрямовані на приваблення клієнтів до рекламованого об'єкту –товару, інтернет-порталу, ppc чи будь-якої іншої рекламної моделі. Щоб застосування даного маркетингового прийому стало максимально ефективним, потрібна грамотно підібрана система дій, спрямованих на модернізацію реклами. Зокрема, сео-оптимізатори повинні:

  • зібрати інформацію про цільову аудиторію;
  • оцінити її специфіку, об’єм та якісний склад;
  • визначити форму актуальної подачі реклами;
  • обрати найбільш вдалу структуру й конструкцію;
  • оцінити рівень надійності зібраної інформації;
  • накреслити стратегію оптимізації онлайн-ресурсу.

Характеристики аудиторії, відбір цільових груп, демонстрування інформаційного повідомлення, його розміщення на відповідних сайтах – все це виконається на найвищому професійному рівні, якщо ви замовите SEO-оптимізацію із застосування таргетингу на сайті www.lukashuk.pro. Приємно, що вартість послуг цієї команди завжди залишається доволі демократичною.

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