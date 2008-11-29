Робота медичним представником - чому лікарі і бакалаври з медичиною освітою часто вибирають сферу торгівлі?

Заробітні плати працівників бюджетної сфери, в тому числі і лікарів, давно вже стали предметом обговорення багатьох верств населення і представників законодавчої сфери. Одні говорять про катастрофічне становище бюджетників і наполягають на необхідності реорганізації їх фінансування, інші люди, які далекі від зарплат з бюджету, лише шкодують працівників держави - зарплати бюджетників давно викликали насмішки населення. Саме тому багато людей намагаються переходити працювати у приватні структури або відкривати свою справу.

Навіть медичні працівники чи випускники медичних вузів нерідко вкрай розчаровуються в своїй роботі і намагаються знайти заробіток "на стороні". Одним з найпопулярніших напрямків роботи серед колишніх студентів-медиків або навіть лікарів є робота медичним представником, іншими словами це робота, яка лише побічно пов'язана з медициною і більшою своєю частиною відноситься до торговельної сфери. Тому варто подумати, чи дійсно робота медичним представником настільки гарна, що здатна принести в рази більше грошей, ніж робота в державній медичній установі.

Причини, чому молоді лікарі йдуть в медичні представники, очевидні - далеко не всі після тривалого і важкого навчання спокійно реагують на досить низьку заробітну плату. Деякі беруть більше робочих ставок, чергувань і йдуть на додаткову роботу, інші намагаються пробитися на більш високооплачувані посади або на роботу в приватні клініки, деякі взагалі розчаровуються в медицині як в способі заробітку і йдуть в інші галузі. І в своєму прагненні довести, що роки проведені в медичному ВУЗі витрачені не даремно, намагаються знайти місце, де приймається медична вища освіта і є гідна оплата праці. Аналізуючи спеціалізований сайт з пошуку роботи в медицині і фармацевтиці, ми знаходимо багато суміжних спеціалізацій на межу медицини і торгівлі - медичний представник, фармацевтичний представник, регіональний представник, менеджер по продажу і т.д. Багато хто з молодих лікарів зупиняється на посадах медичного представника, адже керівництво фармацевтичних торгових компаній пропонує шалені гроші (в порівнянні з зарплатами рядового лікаря) такому працівникові. Тим більше, що вони вимагають на це місце саме людини з медичною освітою.

Почнемо з того, що ж входить в обов'язки медичного представника. Зазвичай він працює на будь-яку компанію, яка сама виробляє або перепродує товари медичного призначення - лікарські засоби, біологічно активні добавки, різні прилади та обладнання і навіть медичну літературу. Медичний представник повинен відвідувати різні медичні установи, де в бесіді з керівництвом (головним лікарем, завідувачем відділення, головною медсестрою) повинен переконати їх в купівлі того чи іншого товару медичного призначення, а при вдалому договорі або продажу медичний представник отримує відсоток від вартості угоди. Простіше кажучи, медичний представник - це менеджер по залученню і роботі з клієнтами, тільки в сфері медичних товарів. Інший варіант роботи - спілкування безпосередньо з лікарями і фармацевтами, тобто лікарською і фармацевтичною спільнотою, з ціллю переконати виписувати чи рекомендувати той лікарський засіб, який рекламує медпредставник. Це посада так і звучить - спеціаліст по контактам з медичною і фармацевтичною спільнотою.

З цієї причини виникає резонне питання - чому ж на таку посаду намагаються брати людину з медичною освітою? Адже, здавалося б, в даному випадку набагато більш важливі не знання медицини, а вміння спілкуватися і переконувати потенційного покупця, знати психологічні аспекти спілкування з клієнтом, вміти правильно вибудовувати торгові бесіди - іншими словами, мати набір знань, які дає економічний університет або інститут бізнесу, але ніяк не медичний ВУЗ. Так чому ж керівництво компаній, що продають товари медичного призначення, беруть на посаду медичного представника випускника-медика або колишнього лікаря?

Самі компанії пояснюють свій вибір так само - товари такого типу досить специфічні і пояснити переваги того чи іншого препарату або приладу може лише людина, що володіє глибокими знаннями в медицині. Пояснення досить логічне, але в той же час у нього є незрозумілі сторони. Так, навіть колишній медик все одно перед вступом на посаду проходить базовий курс навчання торгівлі, який включає в себе заучування вичерпного пояснення властивостей і переваг пропонованого товару. Це може навчитися людина і без медичної освіти. Інша причина, на яку часто вказують керівництва компаній з продажу медичних товарів - медичний представник часто спілкується з лікарями, тому краще, щоб вони розмовляли, так би мовити, на одній мові. Але якщо послухати промову медичного представника, то там мало що з медицини (крім завченого опису товару), більше виражені торгові нотки для продажу товару - цього їх також навчають на підготовчих курсах перед початком роботи.

Справжня причина, по якій торгові компанії на посаду медичного представника намагаються взяти саме медика, полягає в тому, що даний сегмент бізнесу є досить агресивним і малодинамічними. Тобто, більшість медичних установ, як приватних, так і державних, вже мають своїх перевірених постачальників, з якими працюють роками і змінюють їх вкрай неохоче. А мета медичного представника якраз і полягає в тому, щоб та чи інша установа відмовилася від своєї компанії на користь тієї, яку рекламує представник. У багатьох лікарнях і поліклініках можна помітити оголошення на вході "медичним представникам вхід заборонений", і це означає, що такого працівника навіть не стануть слухати в даній установі, не беручи до уваги товар або фірму він представляє.

Інша ситуація спостерігається в тому випадку, якщо медичним представником працює колишній медик. У кожного є колишні однокурсники, колеги, знайомі по роботі, які продовжують працювати в сфері охорони здоров'я. На підготовчих курсах перед роботою закликають активно використовувати особисті зв'язки в торгівлі. Тобто рекомендують прийти до старого друга, який працює головним лікарем і в ході бесіди ненав'язливо запропонувати купити ту чи іншу партію товару. Іншими словами, колишній медик, який став медичним представником, має широкі зв'язки в галузі охорони здоров'я, тому фармацевтичні торгові компанії і намагаються взяти на роботу людину зі зв'язками. Адже навіть найталановитіший менеджер нічого не зможе продати, якщо його не пустять навіть, наприклад, на поріг кабінету завідувача відділенням.

Так чи правда, що медичним представникам платять шалені гроші? Тут все залежить від самої людини - з умінням переконувати, вмінням "продавати", оплата праці буде на рівні ставки медпредставника, ще й періодично квартальний або місячний бонус. Якщо є великі зв'язки в медицині чи фармацевтиці, та й ще з вираженими навичками продажів, оплата праці буде більш ніж гідною плюс до того можна розраховувати на стрімкий кар'єрний зріст. Але якщо медичний представник сподівається тільки на методи звичаного інформування медичної спільноти з приводу товару, який він продає - то найбільш ймовірно , що продажі його якщо й будуть, то незначними, і виконання плану навряд чи "світить". А без продажів в сфері торгівлі грошей бути не може.