Користь вітамінів і мінералів

Для повноцінного життя нам потрібні не тільки білки, жири і вуглеводи. Не менш важливі вітаміни і мінеральні речовини, без яких неможливе повноцінне функціонування фізіологічних процесів організму.

Вітаміни були відкриті понад сто років тому. У перекладі з латинської «Vita» означає «життя». Вітаміни входять до складу багатьох ферментів, що є своєрідними каталізаторами всіляких біохімічних процесів в організмі. За допомогою вітамінів здійснюється наш обмін речовин.

Вітаміни для енергії В1, В2, РР беруть участь в забезпеченні організму енергією, а вітаміни B6 і B12 в біосинтезі білків і амінокислот, фолієва кислота необхідна для правильної передачі спадкової інформації в клітинах, біотин необхідний для утворення статевих гормонів, вітамін А потрібен для того, щоб наш зір і шкірні покриви були в повному порядку, а вітамін D регулює засвоєння кальцію і нормальний розвиток скелета, вітамін К впливає на згортання. Велике значення має знаменита всім відома аскорбінова кислота - вітамін С. Завдяки цьому вітаміну відбувається формування колагену і еластину. Вітамін Е виконує функцію антиоксиданта і захищає тіло від вільних радикалів. Вітамін С підсилює імунітет, підвищує опірність організму інфекціям.

Однак самостійно наш організм не може синтезувати вітаміни. Він повинен отримувати їх в готовому вигляді разом з їжею. Більш того, організм не може запасати водорозчинні вітаміни про запас - вони повинні надходити разом з їжею щодня в потрібній кількості. Жиророзчинні вітаміни А, D, Е і К запасаються в жирових тканинах.

Не забувайте про те, що вашому організму потрібні і біологічно активні речовини, які також містяться в спеціальних добавках для тих, хто займається фітнесом і спортом.

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Заняття спортом, фітнесом збільшують потребу у вітамінах в півтора рази. Про те, що вам не вистачає вітамінів, можуть сказати деякі симптоми. Якщо вас мучать застуда, кровоточивість ясен, а рани довго не загоються, то організму явно не вистачає аскорбінової кислоти. Сухість шкіри, фурункули, ламкість волосся говорять про брак вітаміну А, болі в м'язах, судоми, дратівливість можуть бути обумовлені нестачею вітаміну D. Якщо не вистачає вітаміну E - можливі недокрів'я, стомлюваність, порушення циклу; якщо з'явилися тріщини на губах і світлобоязнь - не вистачає вітаміну В2.

Багато вітамінів засвоюються в присутності певних мінералів. Взагалі мікромінерали дуже важливі для правильного функціонування нашого тіла - вони беруть участь в обміні речовин, будові клітин і їх правильній роботі.

Дуже важлива роль належить залізу, нестача якого проявляється в порушенні функції крові. При дефіциті заліза падає кількість еритроцитів і розвивається анемія. Жінки відчувають потребу в залізі в 2 рази більше, ніж чоловіки і частіше страждають від анемії. А для того, щоб залізо засвоювалося, потрібно присутність вітамінів С, B2, B6, В12 і фолієвої кислоти. Недолік заліза може привести ще до ряду порушень в організмі.

Недолік кальцію - одного з найважливіших елементів – призводить до більш, ніж 120 захворювань! І постраждають не тільки наші зуби, волосся, нігті і шкіра. Хронічний дефіцит кальцію може привести до остеопорозу, захворювань серця, органів травлення. А кальцію нам не вистачає постійно, так як для його заповнення нам треба випивати до 6 склянок молока. Навряд чи це реально!

Якщо не вистачає магнію - знижується витривалість організму; йоду - страждає щитовидна залоза; цинку - випадає волосся, погіршується пам'ять, шкіра втрачає щільність.

Багато мінералів виводяться у великій кількості з організму разом з потом при інтенсивних заняттях спортом. Тому для всіх, хто займається фітнесом, важливо приймати вітамінно-мінеральні добавки щодня. Інакше через кілька років заняття фітнесом в організмі в наявності будуть ознаки хронічного браку мінералів і вітамінів з усіма небажаними наслідками.