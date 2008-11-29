Складено рейтинг найздоровіших країн

Агентство Bloomberg склало рейтинг найздоровіших країн світу на основі демографічних та екологічних показників та інших факторів, які впливають на загальний стан здоров'я.

Перше місце посіла Іспанія, яка має найвищу очікувану тривалість життя серед країн Європейського союзу. Очікується, що вона обжене навіть Японію за даним показником до 2040 року.

На рейтинг вплинула середземноморська дієта країни, яка включає оливкову олію і горіхи і призводить до скорочення випадків серйозних серцево-судинних захворювань. Крім того, система охорони здоров'я країни була визнана однією з кращих.

До п'ятірки лідерів також увійшли Італія, Ісландія, Японія і Швейцарія. Десятку лідерів рейтингу закривають Швеція, Австралія, Сінгапур, Норвегія та Ізраїль. Сполучені Штати зайняли тільки 35-й рядок.