П'ять геніальних винаходів, які були недооцінені людством

Так уже повелося, що людство побоюється всього нового. Навіть великі уми минулого свого часу не визнавали такі найбільші винаходи, як фотоапарат і телефон. Але не варто в цьому нікого звинувачувати, як то кажуть, всьому свій час. Просто багато винаходів на початковому етапі свого життя здаються людям некорисними іграшками.

1. Газове освітлення

Двісті років тому, коли електрики просто не існувало, повсюдно намагалися винайти постійне джерело світла. Так, в 1791 році французький вчений Філіп Лебон запропонував термічно розкладати деревне вугілля для отримання якогось світильного газу. Розробкою нової технології інженер займався протягом декількох років, поки не досяг потрібного результату. Яке ж було розчарування Лебона, коли Французька наукова академія відкинула його винахід, заявивши, що це неможливо. Але вчений не здавався і, в кінцевому рахунку, через дев'ять років отримав патент. Протягом століття цей світильний газ був основним джерелом освітлення в усьому світі.

2. Пароплав

Винахід парового судна — ще один доказ, що не всі великі відкриття людство брало з розпростертими обіймами. У 1800 році американський інженер Роберт Фултон почав експерименти зі створенням парової машини і установки її на вітрильні судна. Смілива ідея Фултона багатьма була сприйнята в багнети. Навіть Наполеон Бонапарт заявляв, що американський винахідник всього лише шарлатан. Люди стверджували, що ставити паровий двигун на корабель дурість, оскільки ніщо не може перевищити ефективність вітрил. Незважаючи на загальне несхвалення, вчений продовжував роботу і в 1803 році представив свій перший пароплав, який пройшов успішні випробування на річці Сена. Правда, варто визнати, що і цей експеримент не переміг скепсису, бо швидкість, яку розвивав перший пароплав, можна було перекрити навіть на веслувальному ході, не кажучи вже про вітрильний.

3. Фотоапарат

В еру, коли аналогова фотографія втратила всяку цінність складно уявити, скільки часу і сил було витрачено на цей винахід. Французький художник і хімік Луї Дагер віддав одинадцять років життя на створення технології, за допомогою якої були зроблені перші чорно-білі знімки. У 1839 році на засіданні Французької академії наук вчений продемонстрував свої перші роботи. Нескладно здогадатися, що багато хто з недовірою поставилися до винаходу француза. Але нічого, здоровий глузд все-таки переміг, і незабаром фотографія змінила світ.

4. Багатоступенева ракета

Рання історія ракетобудування теж була не зовсім гладкою. Вперше ідею створення багатоступінчастої ракети висунув американський інженер Роберт Годдард ще в 1914 році. Також він написав ряд наукових робіт про можливість польоту на місяць. У 1920 році всесвітньо відома газета The New York Times двічі висміяла ідею Годдарда, назвавши його фантазером. У 1926 році вчений створив перший дослідний зразок багатоступінчастої ракети на рідкому паливі. Пізніше, коли американці висадилися на Місяць в 1969 році, газета опублікувала матеріал, в якому висловлювала прикрість про допущену помилку.

5. Телефон

У науковому світі довгий час велися суперечки про те, хто саме створив телефон. Зараз відомо, що справжнім винахідником телефонії є італієць Антоніо Меуччі, однак саме шотландець Олександр Белл зумів впровадити в маси цей революційний пристрій. Але навіть для такого природженого бізнесмена як Белл, це завдання виявилося не з легких. Презентувавши перший робочий телефон в 1876 році, шотландець не зміг пробити хвилю громадського скепсису. Доходило до смішного — люди боялися, що дивовижний апарат вдарить їх струмом, або хтось зможе підслухати їхні розмови через дроти.