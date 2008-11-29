Особенности и назначение ДНК теста

Нередко человек имеет предположения, но не может их самостоятельно доказать. Для получения доказательств требуются усилия, к подобным процедурам, подтверждающим, материнство, отцовство или их отсутствие, относится анализ ДНК. Информация о человеке находится в молекуле ДНК, которая содержится во многих частях организма, даже в волосах и слюне. Поэтому процедура взятия биоматериала несложна, требуется лишь квалифицироанный персонал и высокотехнологичное оборудование для исследования.

Когда может потребоваться тестирование

Ситуация, когда перепутали детей в роддоме, бывает не только в мексиканских сериалах, но и в реальной жизни. Для экспертизы существуют следующие причины:

Возникновение сомнений в корректности проведения методики экстракорпорального оплодотворения.

Разрешение спорных ситуаций, возникших при суррогатном или репродуктивном материнстве.

Подмена детей в роддоме случайно либо умышленно.

Судебное доказательство материнства, отцовства.

Подтверждение родства для получения или отказа от наследства.

Опознание останков после катастроф, терактов.

Определение принадлежности к этнической группе.

Если необходимо пройти тест ДНК в Киеве с результатами высокой точности, нужно обратиться в клинику с хорошей репутацией. Благодаря современным технологиям исследование производят за неделю, порой быстрее. Специалисты медицинского учреждения расшифруют полученный ответ. Клиенту не придется разбираться в сложных терминах и маркировках.

Почему важен тест ДНК для неродившегося ребенка

Половину хромосом ребенок получает от отца, а другую — от матери. Родители могут не знать о том, что являются носителями редких генов фатальных заболеваний. Они как правило, являются рецессивными. То есть, у ребенка проявляется этот признак только при наличии гена у обоих родителей.

Заболевания, подобные ВДКН, гемофилии, синдрому Дауна, поддаются лишь поллиативному лечению. Это означает, что данные болезни устранить нельзя, можно лишь улучшить качество жизни с помощью дорогостоящей терапии. Если будущая мама узнает, что плоду передались какие-то серьезные патологии наследственным путем, врач назначит дополнительные исследования. При подтверждении диагноза женщина может принять решение прервать беременность.

Насколько точным является анализ

Точность исследований настолько высока, что результаты принимаются в суде. Она составляет 99,9 %, так как может найтись человек с аналогичным ДНК. Это возможно в случае наличия у пациента брата-близнеца.

Как собирается биоматериал

Анализ можно осуществить самостоятельно или в лаборатории. В клинике чаще берут венозную кровь. Забор материала абсолютно несложен. Берутся две палочки, делается соскоб с внутренней стороны обоих щек. При этом нельзя прикасаться к палочкам руками, дышать на них или класть в один пакет. Экземпляры высушиваются, упаковываются в отдельные конверты и отправляются генетикам для анализа.

При невозможности забора анализов у отца для подтерждения отцовства может использоваться отдельный вид анализа. Биоматериал берут анализ у бабушки или дедушки и у ребенка. Если нужен анализ ДНК еще не родившегося малыша, не нужно делать прокол для взятия околоплодных вод. Благодаря развитию технологий сейчас достаточно взятия 5-10 мл венозной крови будущей матери.

Заказ услуги в клинике

Необязательно лично посещать лабораторию, можно заказать услугу через сайт dnk-test.com.ua и прислать биоматериал по почте. Если нужен результат не за 7-9 дней, а раньше, можно заказать экспресс-анализ. Тогда ответ придет уже через 4 дня.