Новий телескоп НАСА зможе знайти більше 1000 планет

Астрономи з Університету штату Огайо (США) оцінили потенційне охоплення місії широкодіапазонного інфрачервоного телескопа – WFIRST. Телескоп відкриває шлях для більш точного і більш цілеспрямованого пошуку позаземного життя, повідомляє прес-служба університету. Робота опублікована в Astrophysical Journal.

Телескоп WFIRST (Wide Field InfraRed Survey Telescope) – це майбутня інфрачервона космічна обсерваторія, яку в 2010 році комітет Національної дослідницької ради США назвав головним пріоритетом в астрономії на наступне десятиліття. У телескопа три важливі місії: моніторинг екзопланет, пошук відповідей на питання про темну енергію, зйомка екзопланет за допомогою коронографа і вивчення їх спектрів.

За словами вчених, планети, які, ймовірно, виявлять WFIRST, будуть знаходитись далі від своїх зірок, ніж більшість планет, знайдених на сьогоднішній день. Дослідники пророкують, що телескоп зможе знайти в цілому близько 1400 планет. Маса більшості з них складе 0,1 маси Землі, а 200 планет виявляться приблизно в три рази важче Землі. Крім того, новий телескоп зможе помітити зовсім маленькі планети, маса яких менше 0,02 маси Землі, – таких «крихіток», як супутник Юпітера Ганімед.

Місія буде грунтуватися на роботі космічного телескопа "Кеплер", який виявив більше 2600 планет за межами Сонячної системи. Місія "Кеплера" завершилася 30 жовтня 2018 року.

Шукати нові планети WFIRST буде за допомогою техніки гравітаційного мікролінзування. Ефект гравітаційного лінзування спостерігається, коли астрономічний об'єкт своїм гравітаційним полем спотворює і підсилює світло фонового об'єкта, проходячи між ним і спостерігачем (телескопом).

Цей ефект, пов'язаний з теорією відносності Альберта Ейнштейна, що дозволяє телескопу знаходити планети, що обертаються навколо зірок, які знаходяться за тисячі світлових років від Землі. Але оскільки мікролінзування працює тільки тоді, коли гравітація планети або зірки спотворює світло від іншої зірки, ефект від будь-якої даної планети або зірки видно тільки протягом декількох годин, раз в кілька мільйонів років. WFIRST буде проводити довгі періоди часу, постійно відстежуючи 100 мільйонів зірок в центрі галактики.

У нового телескопа буде встановлено дзеркало з діаметром 2,4 метра –таке ж за розміром, як у «Хаббла». Однак WFIRST зможе побачити в 100 разів більше: в його «поле зору» зможе потрапити більший шматочок Всесвіту, чим може охопити «Хаббл».

За словами провідного автора дослідження Метью Пенні (Matthew Penny), важливу роль відіграє також «інфрачервона» частина ширококутного інфрачервоного телескопа. WFIRST зможе уловлювати хвилі світла в інфрачервоному діапазоні, що дозволить йому бачити крізь пил, яка знаходиться у площині Чумацького Шляху між нами і центром галактики. "Оптичним телескопам, розташованим на Землі, таке не під силу, - зазначає астроном. – Це дає WFIRST доступ до частин неба, які більш щільно заповнені зірками».

Місія все ще знаходиться на стадії розробки. НАСА оголосило про плани просування WFIRST в лютому 2016 року і приступило до початкового планування в травні 2018 року.