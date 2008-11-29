Пристрасть запускає в організмі людини дивовижні процеси

Деякі психологи стверджують: по-справжньому закохатися людина може не більше двох разів в житті. Такої ж думки дотримувалася героїня популярного серіалу «Секс у великому місті» Керрі Бредшоу. У письменників-романістів XVIII–XIX століть була інша думка: справжня любов одна і на все життя.

Любов — хвороба, яка вимагає постільного режиму. Популярний жарт не здається веселим медикам. Вони стверджують: це захворювання з великою клінічною картиною. У людей, яких відвідало світле почуття, змінюється гормональний фон, порушується робота серця і навіть сечового міхура. Психіатри порівнюють любов з психозом. Людина не віддає звіту своїм діям, у неї відключається критичне мислення.

Світле почуття змінює гормональний фон людини. Коли двоє закохуються, в наднирниках у кожного відбувається вироблення нейромедіатора дофаміну. Він відноситься до групи так званих гормонів щастя.

Запускає вироблення дофаміну одне або кілька яскравих якостей зовнішності або характеру людини, наприклад, світле волосся, великі груди, доброта чи приємний голос. А підтримувати трепетне почуття допомагає інший гормон — окситоцин. Він формує прихильність до об'єкта пристрасті.

У книзі Ларрі Янга і Брайана Александера "Хімія кохання" пояснюється: саме дофамін знижує критичне мислення. Тому закохані не бачать один в одному очевидних недоліків. Цей же гормон погіршує роботу префронтальної кори головного мозку, через що слабшають механізми контролю над сексуальними бажаннями. Людина більш явно починає реагувати на сигнали, пов'язані з інтимною близькістю.

Окситоцин також творить з організмом справжні чудеса. Під його впливом знижується потреба уві сні, зменшується апетит і зміцнюється імунітет.

«Якщо людина на піку любові, то на неї може кашляти хто завгодно. Ні застудою, ні грипом вона не захворіє. Але цей пік любові триває недовго, кілька місяців".

У щасливого подружжя дофамін і окситоцин продовжують виділятися протягом усього життя. Найчастіше це трапляється під час сексу або обіймів. При тому що для молодят досить одного погляду для запуску чарівної реакції.

Професора Семір Зекі і Андреас Бартельс з Університетського коледжу в Лондоні довели — метелики в животі у закоханих все-таки пурхають.

Вчені відсканували мозок 11 жінок і 6 чоловіків, показавши фотографії їх коханих. Виявилося, що при перегляді зображень активізувалися кілька зон, одна з яких знаходиться в кишечнику. Мабуть, тому у закоханих і виникає відчуття ейфорії в животі.

Олександр Полеев звертає увагу на те, що іноді сильна любов... обертається зовсім не романтичними особливостями організму, який часом в стресі проявляє себе по-різному.

«Відбувається посилення роботи нирок, підвищення чутливості сечового міхура. Посилюється тяга до сечовипускання. Іноді це позначається на роботі товстого кишечника, трапляється діарея», — повідомив він.

Любов дійсно рве серце на частини, звертає увагу лікар-кардіолог Юрій Кремньов. Світле відчуття підвищує ймовірність ішемічної хвороби серця і інфаркту міокарда.

«Позитивний і негативний стрес однаково шкідливий для організму. Він активізує пульс, порушує ритм, підвищує тиск. Серце працює на знос», — попереджає лікар.

А лікар-психіатр Олексій Магаліф порівнює любов з психозом. Так називають порушення, при якому психічні реакції грубо суперечать реальній ситуації — закоханих розчулюють навіть недоліки один одного.

І якщо психоз, на думку лікарів, можна і потрібно лікувати ударною дозою психотропних препаратів, то у випадку з любов'ю все трохи складніше — від неї немає ліків. Лікує ж тільки час, та й то не завжди.