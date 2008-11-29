Всесвіт розширюється з однаковою швидкістю у всіх напрямках

Спостереження за суперновими показують, що Всесвіт розширюється однаково у всіх напрямках, - пише sciencenews.org з посиланням на Physical Review Letters.

Раніше спостереження за вибухаючими зірками також показали, що швидкість розширення Всесвіту зростає з часом.

Щоб перевірити, чи відбувається це розширення в різних частинах неба, вчені досліджували більше 1000 вибухових зірок, званих надновими типу 1а, які детонують з відомою яскравістю. Вимірюючи ступінь розтягування світла наднових при розширенні простору, дослідники можуть оцінити, наскільки швидко розширюється Всесвіт, і подивитися, чи відрізняються ці дані від очікуваних при рівномірному розширення.

Навіть в Всесвіту, що ідеально рівномірно розширюється в даних обов'язково повинен бути невеликий шум - свого роду випадкове тремтіння. Попередні аналізи ґрунтувалися на комп'ютерному моделюванні для оцінки очікуваного шуму. Але створити повністю відповідає реальності моделювання для отримання надійних результатів дуже складно, - говорить теоретик-космолог Драган Хутерер з Мічиганського університету в Анн-Арбор. Тому Гутерер і його колеги замість цього використовували скремблірованную версію даних про наднової, щоб виміряти, який рівень шуму очікувати, - цей метод більш надійний.

Результати підтверджують розуміння космологами Всесвіту. Згідно теорії інфляції, всесвіт розширювалася надзвичайно швидко відразу після Великого вибуху. Вважається, що це розширення відбувалося однаково у всіх напрямках, створюючи рівномірне поширення Всесвіту сьогодні.