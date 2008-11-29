Sex Game - воплощение эротических фантазий

Настольная Секс Игра (Loopy) - это палочка-выручалочка по избавлению от комплексов в постели. В ней содержатся готовые сценарии, позволяющие открыть партнера с совершенно новой стороны. Путеводитель по игре поможет вернуть былую страсть и добавить перчинку в отношения.

Комплектация коробки. Обзор составляющих

В картонной упаковке находится поле со стрелкой (указатель будет определять ход, “он” или “она”), и четыре колоды карт (200 шт.) разной направленности:

Разговоры - карты с желтой рубашкой. Разумеется, беседовать нужно не о политике и погоде. Карты задают тематику.

Ласки - зеленая колода. Нежные, поверхностные, допустим легкий эротический массаж.

Прелюдии - красная рубашка. Неотъемлемый пункт перед переходом “к делу”. Включает в себя глубокий петтинг и прикосновения к интимным зонам.

Секс - черные карты. Разнообразие самых удачных поз, которые изображены на этих карточках, гарантируют феерическую близость.

Также, настольная игра содержит дополнительную колоду с изображенным вопросительным знаком. В ней содержаться самые пикантные вопросы, и партнеры должны откровенно отвечать.

Дополнительный инвентарь: лента, которую можно использовать как фиксатор для рук или повязку на глаза.

Описание правил игры

Один из партнеров раскручивает стрелку, и выполняет выпавшее задание, размещенное на карте из первой колоды. Разговоры продолжаются до тех пор, пока не выпадет сектор смены уровня. Если стрелка указала на вопросительный знак, то участник должен ответить на интимный вопрос. Бонусный сектор - из колоды нужно вытащить еще одну карту.

Игра продолжается до тех пор, пока игроки не доберутся до уровня черных карт и не сольются в страстном половом акте.

Игровой процесс поможет:

разобраться в собственных эротических желаниях;

воплотить самые смелые сексуальные фантазии;

узнать много новых способов удовлетворения своего партнера;

избавится от комплексов и стеснения;

прочувствовать собственную сексуальность;

досконально изучить тело партнера;

взглянуть на интимные отношения под другим углом;

испробовать новые позы.

В каких ситуациях купить игру жизненно необходимо

Сексуальная игра - это развлечение для тех, кто желает выйти из установленных рамок, получить новые впечатления от близости. Набор станет приятным сюрпризом для второй половинки: его можно преподнести на день влюбленных, годовщину свадьбы. Применить игру по назначению - значит сорвать ширму с отношений, и показать друг другу свои истинные желания.