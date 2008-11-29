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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Sex Game - воплощение эротических фантазий
Настольная Секс Игра (Loopy) - это палочка-выручалочка по избавлению от комплексов в постели. В ней содержатся готовые сценарии, позволяющие открыть партнера с совершенно новой стороны. Путеводитель по игре поможет вернуть былую страсть и добавить перчинку в отношения.
Комплектация коробки. Обзор составляющих
В картонной упаковке находится поле со стрелкой (указатель будет определять ход, “он” или “она”), и четыре колоды карт (200 шт.) разной направленности:
Также, настольная игра содержит дополнительную колоду с изображенным вопросительным знаком. В ней содержаться самые пикантные вопросы, и партнеры должны откровенно отвечать.
Дополнительный инвентарь: лента, которую можно использовать как фиксатор для рук или повязку на глаза.
Описание правил игры
Игра продолжается до тех пор, пока игроки не доберутся до уровня черных карт и не сольются в страстном половом акте.
Игровой процесс поможет:
В каких ситуациях купить игру жизненно необходимо
Сексуальная игра - это развлечение для тех, кто желает выйти из установленных рамок, получить новые впечатления от близости. Набор станет приятным сюрпризом для второй половинки: его можно преподнести на день влюбленных, годовщину свадьбы. Применить игру по назначению - значит сорвать ширму с отношений, и показать друг другу свои истинные желания.
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